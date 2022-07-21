أخبار برشلونة: يونايتد يحدد بديل دي يونج .. وتحرك لضم مدافع إنتر

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 21 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 21 يوليو 2022:

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن مانشستر يونايتد قرر البحث عن خيارات أخرى في حالة فشل التعاقد مع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة.

وحسب التقرير، فإن مانشستر يونايتد وضع البلجيكي يوري تيليمانس نجم ليستر سيتي الإنجليزي على رأس قائمة أولوياته في حالة فشل صفقة دي يونج.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة يواصل محاولته للتخلص من البرازيلي نيتو الحارس البديل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الحارس البرازيلي الذي ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى سيلتا فيجو، يجذب حاليًا اهتمام نادي نابولي الإيطالي.

وفي الوقت الراهن، ليس من المستبعد أن يقرر برشلونة فسخ عقد الحارس البرازيلي، في ظل رغبة "البلوجرانا" للتخلص من راتبه.

استبعد برشلونة فكرة التعاقد مع الإسباني سيرخيو ريجيلون ظهير نادي توتنهام الإنجليزي، حسبما أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة قرر ألا يتحرك لضم ظهير ريال مدريد السابق، وأن ذلك يعد السبب الرئيسي في عدم محاولة التوقيع معه.

أكدت الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن برشلونة قرر التحرك للتعاقد مع السلوفاكي ميلان شكرينيار مدافع نادي إنتر الإيطالي.

تحرك برشلونة لضم ميلان شكرينيار يأتي تحسبًا للفشل في صفقة التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع إشبيلية، في ظل الصراع المحتدم على خدماته مع تشيلسي الإنجليزي.

ويعد شكرينيار القطعة الأهم في خط دفاع إنتر خلال السنوات القليلة الماضية، وأحد أفضل المدافعين في أوروبا، ورحيله عن "النيراتزوري" قد يكلف برشلونة الكثير.