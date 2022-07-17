أخبار برشلونة: وجهة جديدة لدي يونج .. وتوتنهام يقترب من ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 17 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 يوليو 2022:

حسب ما نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن النجم الهولندي ليس مغرمًا بفكرة اللعب في الدوري الإنجليزي، حيث حاول تشيلسي ومانشستر يونايتد التعاقد مع اللاعب لكنه يرفض وبشدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نجم برشلونة الشاب مُعجب بفكرة الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني إذا ما خرج من برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الجارية. (طالع التفاصيل)

حسب الصحفي الهولندي بيرت ساندرز، فإن نادي أياكس مهتم بالتعاقد مع الدنماركي مارتين برايثوايت مهاجم نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

رغبة أياكس في التعاقد مع برايثوايت نابعة من رغبة المدرب الجديد ألفريد شرودر في التعاقد مع الدنماركي الدولي.

ويرغب شرودر في التعاقد مع برايثوايت لمعرفته الهائلة بخصائصه الهجومية، بعد أن أشرف على تدريبه حين كان في النادي الكتالوني مدربًا مساعدًا لمواطنه رونالد كومان.

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي برشلونة قد دخل في مفاوضات مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، من أجل التعاقد مع كارني تشوكويميكا.

تشوكويميكا صاحب الثمانية عشر عامًا، يعد من بين أبرز لاعبي خط الوسط في أكاديمية أستون فيلا.

وحسب التقرير فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرغب في التعاقد مع تشوكويميكا، ويرى أن اللاعب الشاب قادر على التألق في المستقبل القريب مع برشلونة.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن برشلونة سوف يتلقى عرضًا من توتنهام الإنجليزي من أجل بيع الهولندي ممفيس ديباي.

وكشف التقرير أن توتنهام مستعد لتقديم 20 مليون يورو، من أجل الحصول على خدمات الهولندي الدولي.