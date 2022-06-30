أخبار برشلونة: نيمار متلهف للعودة .. وتشيلسي ينتظر رافينيا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 30 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 30 يونيو 2022:

حسب برنامج "onzeTV3" الإسباني، فإن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان مفتون بفكرة العودة من جديد إلى برشلونة.

ويفكر نيمار منذ عدة سنوات في العودة من جديد إلى برشلونة، بعد تراجع دوره بشكل ملحوظ في "حديقة الأمراء".

وتنتظر إدارة باريس سان جيرمان العروض التي ستقدم إليها من أجل نيمار، بينما يرغب البرازيلي في اللعب تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن أندية آرسنال ومانشستر يونايتد وبرشلونة أبدت رغبة واضحة في التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيش نجم وسط نادي وولفرهامبتون.

إلا أن الصحيفة أكدت أن وولفرهامبتون متمسك بنجمه، إلا إذا حصل على 87.5 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته.

وتقدر الأندية المهتمة بالحصول على نيفيش قيمته بحوالي 50 مليون يورو، ولذلك فإن رحيله عن "الذئاب" في الصيف الحالي يعد أمرًا مستبعدًا.

أكد برنامج "Directo Gol" الإسباني أن الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط برشلونة يواصل مقاومة الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وعلى الرغم من تقديم مانشستر يونايتد لعرض مالي قوي من أجل إقناع برشلونة بالتخلي عن دي يونج، فإن اللاعب مصمم على إثبات نفسه في "كامب نو".

ولا يرغب دي يونج في الاستسلام سريعًا وإنهاء مسيرته مع برشلونة، خاصة وأن مانشستر يونايتد لن يشارك في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

أكد موقع "Sportwitness" الإنجليزية أن نادي تشيلسي ينتظر موافقة البرازيلي رافينيا جناح نادي ليدز يونايتد للانضمام إلى ملعب "ستامفورد بريدج".

تشيلسي تمكن من التوصل إلى اتفاق كامل مع ليدز يونايتد من أجل التعاقد مع البرازيلي، لكن يبدو أن رافينيا ينتظر تحرك برشلونة للتعاقد معه.