أخبار برشلونة: مورينيو لحل أزمة أومتيتي .. وتعزيز دفاعي من تشيلسي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 6 يناير 2022:

حسب صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية فإن نادي روما الإيطالي يريد تجديد دمائه في يناير الجاري، عبر التعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي من برشلونة.

المدافع الفرنسي يعتبر زائدًا عن حاجة برشلونة، ويسعى النادي الكتالوني للتخلص منه في فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب روما في أن يتمكن من الحصول على أومتيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لكن التقرير لم يكشف عما إذا كان النادي الإيطالي سيضع شرطًا للشراء في العقد.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن برشلونة يكثف جهوده للحصول على خدمات الدنماركي أندرياس كريستنسن مدافع تشيلسي الإنجليزي.

ودخل كريستنسن الفترة الأخيرة في عقده مع تشيلسي والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يوقع على صفقة جديدة حتى الآن.

ويأمل برشلونة أن ينجح في الحصول على خدمات المدافع الدنماركي في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن باريس سان جيرمان الفرنسي حدد القيمة التي يرغب في الحصول عليها للتخلي عن خدمات الألماني يوليان دراكسلر.

وكشفت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يرغب في الحصول على 15 مليون يورو لبيع دراكسلر، المرتبط بالانتقال إلى برشلونة.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية فإن برشلونة حول أنظاره إلى الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعد فشل التحرك نحو التعاقد مع ألفارو موراتا.

مارسيال عبر عن رغبته في الخروج من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الجاري.

ويبدو برشلونة، الذي يعاني من أزمة كبيرة على المستوى الهجومي، مستعدًا للتحرك والتعاقد مع المهاجم الفرنسي الدولي.