أخبار برشلونة: مفاجأة برناردو سيلفا .. وقرار حاسم بشأن نيتو

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأحد 3 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 3 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرتغالي برناردو سيلفا نجم خط وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي منح برشلونة الضوء الأخضر للتحرك من أجل الحصول على خدماته.

برشلونة يراقب نجم منتخب البرتغال منذ فترة طويلة، وارتبط بالفعل بضمه في أكثر من مناسبة، لكن دون وجود تحرك حقيقي حتى الآن.

الصحيفة لم تكشف أي تفاصيل أخرى عن تحرك برشلونة للتعاقد مع برناردو سيلفا، لكن المؤكد أن التعاقد معه سيكون مكلفًا للغاية.

صحيفة "سبورت" كشفت كذلك أن برشلونة اقترب من الحصول على خدمات ماركوس ألونسو، الظهير الأيسر لنادي تشيلسي الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يعود ماركوس ألونسو إلى إسبانيا خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد فترة طويلة في صفوف "البلوز".

التقرير كشف أن برشلونة سيدفع عشرة ملايين يورو من أجل الحصول على خدمات الإسباني الدولي خلال الصيف الحالي.

شبكة "CBS Sports" الأمريكية أكدت أن نادي ليفربول الإنجليزي قرر عدم الدخول في سباق التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي.

عقد ديمبيلي مع برشلونة انتهى يوم 30 يونيو الماضي، وأصبح لاعبًا حرًا بالفعل للانتقال إلى أي نادٍ يرغب في الحصول على خدماته.

لكن ليفربول قرر عدم الدخول في سباق ضم الفرنسي الدولي، مع استمرار تشيلسي منفردًا حتى الآن في الصورة.

حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد حسم بالفعل مستقبل البرازيلي نيتو حارس المرمى البديل.

وأكدت الصحيفة أن تشافي قرر عدم اصطحاب نيتو إلى فترة التحضير للموسم الجديد والتي تبدأ يوم الإثنين.

قرار تشافي يعني أن نيتو قد خرج بالفعل من خطط تشافي، وأن البرازيلي يجب أن يجد ناديًا جديدًا خلال فترة الانتقالات الصيفية.