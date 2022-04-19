أخبار برشلونة: ليفربول يريد جافي .. وصفقة جديدة من مانشستر سيتي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 أبريل 2022:

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ليفربول الإنجليزي قرر تكثيف جهوده من أجل التوقيع مع جافي نجم وسط برشلونة الشاب.

وحتى الآن، لم يتوصل برشلونة إلى اتفاق مع جافي لتجديد عقده مع النادي، مما قد يؤدي لبيعه في الصيف المقبل، تجنبًا لخسارته بالمجان بنهاية الموسم القادم.

ويرغب ليفربول في الحصول على جافي في أسرع وقت، ليقدم الدعم لخط الوسط، الذي يوجد فيه أكثر من لاعب تجاوز الثلاثين عامًا.

حسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نادي روما يرغب في الحصول على خدمات المغربي عبد الصمد الزلزولي من برشلونة في الصيف المقبل.

روما يخطط لدفع عشرة ملايين يورو للتعاقد مع الزلزولي في الصيف المقبل، وبرشلونة قد لا يعارض إتمام الصفقة لرغبته في الحصول على سيولة مالية.

ويرغب برشلونة في وضع شرط إعادة شراء إذا ما أتم الاتفاق مع روما، خاصة وأن الزلزولي قدم أداءً مميزًا تحت قيادة تشافي هيرنانديز خلال أيامه الأولى مع الفريق.

ادعت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن سيزار أثبيليكويتا قائد تشيلسي الإنجليزي قد يرحل عن "البلوز" إذا ما توصل إلى اتفاق مع برشلونة.

أثبيليكويتا لعب عددًا كافيًا من المباريات، ليتم تمديد عقده مع تشيلسي تلقائيًا حتى صيف 2023، ليواصل مسيرته في ملعب "ستامفورد بريدج".

لكن الصحيفة أشارت إلى أن أثبيليكويتا قد يرحل بصورة ودية وبالمجان عن تشيلسي، إذا ما توصل إلى اتفاق مع تشيلسي.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يواصل رغبته في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا، نجم وسط نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

برناردو سيلفا لا يزال مرتبطًا بنادي مانشستر سيتي، لكنه يواجه منافسة شرسة من أجل اللعب بشكل منتظم مع فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفي الوقت الحالي، يعد برناردو سيلفا هدفًا لعدد من الأندية، وعلى رأسها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.