أخبار برشلونة: لوكاكو يدخل خطط "البلوجرانا" .. وروما يريد ديست

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 14 مارس 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة وضع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم تشيلسي الإنجليزي ضمن أهدافه لتدعيم خط الهجوم.

إدارة برشلونة ترى أن التعاقد مع لوكاكو سيكون أسهل من التحرك للتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، ووضعت البلجيكي الدولي على قائمة تدعيمات الفريق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن آرسنال الإنجليزي تواصل مع وكلاء البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى أستون فيلا.

كوتينيو يقدم أداءً جيدًا خلال فترة إعارته إلى أستون فيلا، وهو ما أغرى آرسنال للعودة من جديد لمحاولة التعاقد مع البرازيلي الدولي.

موقع "90min" الإنجليزي، كشف أن برشلونة مستعد لعرض لاعب الوسط ريكي بوتش على نادي وولفرهامبتون، من أجل الحصول على خدمات أداما تراوري بشكل دائم.

برشلونة يأمل في بقاء أداما تراوري مع الفريق، ومن المرجح أن يعقد محادثات مع النادي الإنجليزي في محاولة لتخفيض القيمة التي يرغب في الحصول عليها مقابل التخلي عن الجناح الإسباني.

ويبدو برشلونة مستعدًا لتقديم بوتش في الصفقة، إما لمحاولة تخفيض القيمة المالية التي يرغب وولفرهامبتون في الحصول عليها، أو تكون صفقة مبادلة دون دفع أموال.

صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية كشفت أن نادي روما يخطط للتحرك من أجل التعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

ديست قد يرحل عن برشلونة في الصيف المقبل، حيث يحاول النادي الكتالوني مواصلة تقليص فاتورة الرواتب.

وإذا ما أُجبر ديست على مغادرة برشلونة، فإنه قد يرحب بفكرة الانضمام إلى روما، بالنظر إلى إعجابه بالبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب "الذئاب".