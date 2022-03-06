أخبار برشلونة: لا تفاوض مع هالاند .. وتشيلسي يستبعد ضم ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 6 مارس 2022:

نفي جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قيام تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" بالسفر إلى مدينة ميونخ للتفاوض مع إرلينج هالاند نجم هجوم بوروسيا دورتموند الألماني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية نقلت تصريحات لابورتا التي تحدث خلالها عن الاجتماع المزعوم بين تشافي وهالاند.

وقال رئيس برشلونة: "هذا ليس من شأني، أنا أشير إلى المفاوضات، لم يكن هناك أي نوع من المفاوضات مع هالاند، إذا تفاوضنا سيكون ذلك مع بوروسيا دورتموند". (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن برشلونة يفكر جديًا في خيار التوقيع مع أليكس مورينو ظهير نادي ريال بيتيس.

مورينو، الظهير الأيسر لنادي ريال بيتيس، قد يكون هدفًا مناسبًا لبرشلونة من أجل تعزيز ذلك المركز، خاصة وأن النادي الأندلسي يقدر قيمته بحوالي أربعة ملايين يورو.

حسب صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن آرسنال ومانشستر يونايتد سيواجهان منافسة قوية من برشلونة في سباق التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيش.

نيفيش نجم وسط فريق وولفرهامبتون، يعد واحدًا من بين أبرز لاعبي الوسط في أوروبا.

ومع رغبة برشلونة في تعزيز خط الوسط، قرر التحرك للتعاقد مع البرتغالي الدولي في الصيف المقبل.

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه من غير المرجح أن يقوم تشيلسي الإنجليزي بتقديم عرض للفرنسي عثمان ديمبيلي في نهاية الموسم.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وهو ما يجعله مطاردًا من قبل أكثر من نادٍ كبير.

وكان تشيلسي واحدًا من بين الأندية المهتمة بخدمات ديمبيلي، إلا أن "البلوز" قرر التمهل في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالنادي بعد قرار مالكه الروسي رومان أبراموفيتش بعرضه للبيع.