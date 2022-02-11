أخبار برشلونة: لابورتا يخون ريال مدريد وصفقة عربية جديدة منتظرة

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

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الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 11 فبراير 2022

برشلونة يريد التعاقد مع حارس جديد

برشلونة يستقر على بديل هالاند

برشلونة يضرب ريال مدريد.. يتفاوض حول CVC ويستعد لميركاتو تاريخي

دورتموند ينافس برشلونة على ضم مزراوي

برشلونة يريد التعاقد مع حارس جديد

يدرس نادي برشلونة الإسباني، فكرة التعاقد مع حارس مرمى جديد خلال الصيف القادم، ووضع العديد من الخيارات أمامه، على رأسها المغربي ياسين بونو.

ومن الحراس الذين طرحت أسمائهم كذلك الفرنسي إيلان ميسيلر حارس ليدز يونايتد البالغ من العمر 21 سنة، بالإضافة لألبان لافون حارس نانت الفرنسي البالغ من العمر 23 سنة.

ويستهدف برشلونة كذلك البولندي بارتلومي دراجوفسكي حارس فيورنتينا البالغ من العمر 24 سنة، ومارتن فاندفووردت حارس جينك الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عامًا ويعتبر من أبرز المواهب في أوروبا.

برشلونة يستقر على بديل هالاند

وفقًا لصحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، فإن الإدارة قد وضعت اسم ألكسندر إيزاك للتعاقد معه في الصيف المقبل حال فشل ضم هالاند.

من جهته، لا يمانع اللاعب الانضمام إلى برشلونة، بل ذهب التقرير للقول أنه "جمّد" كل العروض الأخرى انتظارًا لموقف الكتلان النهائي من ضمه.

ويمتد عقد المهاجم السويدي مع برشلونة حتى 2026، ويتواجد شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو.

برشلونة يضرب ريال مدريد.. يتفاوض حول CVC ويستعد لميركاتو تاريخي!

يُخطط برشلونة لفتح الباب أمام رابطة الدوري الإسباني بشأن مشروع CVC، ولكن بشروط مختلفة عن الموضوعة لبقية أندية الليجا.

وحسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية، فإن مكاتب كامب نو حاليًا تعمل في سبيل تغيير بعض شروط عقد CVC، ومن ثم التوقيع.

التفاصيل كاملة من هنا

دورتموند ينافس برشلونة على ضم مزراوي

دخل بوروسيا دورتموند على خط الطامحين للتعاقد مع نجم أياكس نصير مزراوي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

هذا النبأ قد لا يكون سعيدًا بالنسبة لبرشلونة، الذي قيل أنه سيحاول ضم الظهير المغربي بشتى السبل ليكون بمثابة الخليفة لداني ألفيش.

وربما ما قد يسهل انضمام مزراوي البالغ من العمر 25 عامًا إلى دورتموند هو العلاقة التي تجمع النادي الألماني بوكيله مينو رايولا.