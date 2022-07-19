أخبار برشلونة: كوندي يقترب .. وصفقة ألونسو تتعطل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 19 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022:

أكد الصحفي الإسباني جيرارد روميرو أن برشلونة يقترب من إتمام التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية، متفوقًا على تشيلسي الإنجليزي.

وذكر روميرو أن كوندي اتفق بالفعل مع برشلونة على بنود عقده الشخصي، على أن يمتد العقد لأربعة مواسم قادمة.

ورفض إشبيلية مؤخرًا عرضًا من تشيلسي بقيمة 55 مليون يورو للتعاقد مع كوندي، حيث يرغب النادي الأندلسي في الحصول على 65 مليون يورو لبيع مدافعه.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن نادي ميلان الإيطالي يحضر عرضًا للتعاقد مع البوسني ميراليم بيانيتش لاعب خط وسط برشلونة.

وحسب التقرير، فإن ميلان يتطلع للحصول على خدمات بيانيتش على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويسعى ميلان إلى استغلال أن برشلونة لا يرغب في استمرار بيانيتش، وسيحاول ضمه إلى صفوفه خلال الموسم المقبل.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي ليس مهتمًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد محاولة توتنهام للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرغب ديباي في الاستمرار مع برشلونة، لكن النادي الكتالوني يسعى إلى التخلص من الهولندي الدولي، وإذا ما وصله عرض بقيمة تتجاوز 20 مليون يورو سيقوم ببيعه.

أكد برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسبانية أن برشلونة يواجه عقبة كبرى في سعيه للتعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير نادي تشيلسي الإنجليزي.

وحسب البرنامج التلفزيوني الإسباني، فإن الصفقة قد تعطلت في الوقت الحالي، بسبب مطالب تشيلسي المالية من أجل التخلي عن ألونسو.

ولم يذكر البرنامج القيمة التي يرغب تشيلسي في الحصول عليها مقابل بيع ألونسو، لكن تقارير أخرى ذكرت أن النادي اللندني يريد 13 مليون يورو للتخلي عن مدافعه.