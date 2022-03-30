أخبار برشلونة: عودة للتفاوض مع ديمبيلي .. وموقف لاكازيت يتعقد

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية تؤكد أن برشلونة عاد للتواصل مع أخرى مع الفرنسي عثمان ديمبيلي من أجل التفاوض على تجديد تعاقده مع النادي.

ويأمل برشلونة أن يعود إلى طاولة التفاوض مع ديمبيلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن انهارت المفاوضات في يناير الماضي.

وينتهي عقد عثمان ديمبيلي مع برشلونة في يونيو 2022، وهو ما يجعله حرًا في الانتقال إلى أي نادٍ آخر.

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن برشلونة قرر زيادة عرضه إلى ليدز يونايتد من أجل الحصول على خدمات الجناح البرازيلي رافينيا.

ورفض ليدز يونايتد عرضًا من برشلونة بقيمة 35 مليون يورو من أجل التخلي عن الجناح البرازيلي.

وكشفت الصحفية الإسبانية أن برشلونة مستعد لتقديم عرض جديد، يشمل دفع 40 مليون يورو مقدمًا، وعشرة ملايين في صورة مكافآت حسب أداء رافينيا.

حسب شبكة "سكاي سبورتس" فإن برشلونة دخل في مفاوضات للتعاقد مع التركي كينان يلديز نجم أكاديمية نادي بايرن ميونخ الألماني.

يلديز، 16 عامًا، في مفاوضات متقدمة للغاية مع برشلونة في الوقت الحالي، لكن بايرن ميونخ مقتنع بقدرته على إقناع موهبته بالاستمرار في النادي البافاري.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية كشفت أن ألكساندر لاكازيت اقترب من توقيع عقد قصير الأمد لتجديد عقده مع آرسنال الإنجليزي.

عقد لاكازيت مع آرسنال ينتهي نهاية الموسم الحالي، وهناك اهتمام بخدماته من عدة أندية على رأسها برشلونة.

إلا أن آرسنال مستعد لتقديم عقد إلى لاكازيت لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.