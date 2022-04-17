أخبار برشلونة: عودة لخيار لاوتارو .. ومحاولات ضم ليفاندوفسكي مستمرة

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 17 أبريل 2022:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة عاد من جديد لمحاولة التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر الإيطالي.

برشلونة يحاول جاهدًا تحسين خط هجومه في الصيف المقبل، وعاد من جديد إلى فكرة التعاقد مع مهاجم "النيراتزوري".

الصحيفة أشارت إلى أن إنتر يفكر في تقليل القيمة التي يريد الحصول عليها لرحيل لاوتارو، كما يفكر في الحصول على خدمات الهولندي ممفيس ديباي كجزء من الصفقة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني يراقب باهتمام عملية تجديد عقد جافي مع برشلونة.

برشلونة لم يتمكن حتى الآن من إقناع جافي بتجديد عقده، والنادي الألماني يترقب في محاولة لخطف الإسباني الشاب.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن برشلونة سيعقد اجتماعًا مع البرازيلي فيليبي كوتينيو في الفترة المقبلة لمناقشة مستقبله.

الصحيفة أشارت إلى أن مستقبل النجم البرازيلي غير واضح حتى الآن، وذلك مع الأداء الرائع الذي يقدمه مع أستون فيلا الذي يلعب معه معارًا منذ يناير الماضي.

برشلونة يريد أن يعرف ما إذا كان أستون فيلا مهتمًا بالحصول على خدمات كوتينيو بعقد دائم، والقيمة التي يريد النادي الإنجليزي دفعها في الصفقة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أكدت أن برشلونة سيلقي بكل ثقله من أجل محاولة التوقيع مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني.

ويأتي ذلك رغم تصريحات مسؤولي بايرن ميونخ، والذين شددوا في أكثر من مناسبة على عدم السماح برحيل ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.