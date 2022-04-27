أخبار برشلونة: عودة المفاوضات مع ديمبيلي .. وتحديد سعر دي يونج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022:

الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا المتخصص في سوق الانتقالات أكد عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أن برشلونة سيعود للتفاوض مع ممثلي عثمان ديمبيلي.

عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الحالي وحتى الآن لم يتوصل الطرفان لاتفاق على التجديد.

وكشف شيرا أن برشلونة سوف يجتمع مع موسى سيسوكو وكيل ديمبيلي خلال الساعات القادمة لمناقشة العقد الجديد.

صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية كشفت أن برشلونة يخطط لعقد محادثات خلال الفترة القادمة لمحاولة التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وأصبح رحيل الفرنسي الدولي عن "أولد ترافورد" مؤكدًا.

ويعد برشلونة من بين أبرز الأندية المهتمة بالحصول على خدمات بوجبا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية يرغب في مغادرة النادي الأندلسي.

رغبة كوندي تمنح برشلونة فرصة مثالية للعودة لملاحقة كوندي، الذي يعد هدفًا رئيسيًا للنادي الكتالوني.

برنامج "إل تشيرنجيتو" الإسباني كشف أن برشلونة يفكر جديًا في بيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط الفريق.

وكشف البرنامج أن برشلونة يرغب في الحصول على 70 مليون يورو مقابل بيع دي يونج.

ويعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أبرز المهتمين بالتعاقد مع دي يونج، خاصة مع تولي إريك تين هاج تدريب "الشياطين الحمر" بداية من الموسم المقبل.