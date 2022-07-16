أخبار برشلونة: ضم ليفاندوفسكي رسميًا ويونايتد واثق من حسم صفقة دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات السبت 16 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم السبت 16 يوليو 2022:

رسميًا - برشلونة يعلن التعاقد مع ليفاندوفسكي

مانشستر يونايتد واثق من حسم صفقة دي يونج

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على مدافع إشبيلية

برشلونة يخطط للتخلص من ديباي في أقرب وقت

رسميًا - برشلونة يعلن التعاقد مع ليفاندوفسكي

أعلن نادي برشلونة عن نجاحه بشكل رسمي في التوصل لاتفاق مع بايرن ميونخ على ضم روبرت ليفاندوفسكي من صفوف الفريق البافاري.

وبحسب بيان الفريق الكتالوني، فإن الاتفاق بين برشلونة وبايرن ميونخ يعتمد على اجتياز اللاعب للكشوفات الطبية والتوقيع على عقود الانضمام للفريق

مانشستر يونايتد واثق من حسم صفقة دي يونج

أشارت تقارير صحفية إلى ثقة مانشستر يونايتد، من حسم التعاقد مع فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن إدارة الشياطين الحمر واثقة من التعاقد مع اللاعب الهولندي، بالرغم من التقارير الإسبانية التي تؤكد رغبة دي يونج، في الاستمرار مع برشلونة.

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على مدافع إشبيلية

كشفت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان، تنوي الدخول في منافسة مع برشلونة، على التعاقد مع جول كوندي لاعب إشبيلية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" فإن الفريق الباريسي، يستهدف التعاقد مع كوندي، في حال فشله في التعاقد مع ميلان شكرينيار مدافع إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يخطط للتخلص من ديباي في أقرب وقت

كشفت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، ستعمل في الفترة المقبلة على إقناع ممفيس ديباي لاعب الفريق، بالرحيل عن صفوف الفريق خلال الصيف الحالي.

وخرج ديباي من حسابات تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني، وتعمل الإدارة على بيعه وتوفير سيولة مالية لحل الأزمة المالية التي يعاني منها البلوجرانا.