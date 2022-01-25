أخبار برشلونة: صدمة أراوخو .. وتجدد خيار موراتا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 25 يناير 2022:

صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أن ممثلي الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة رفضوا العرض الأول المقدم من النادي لتجديد عقد المدافع.

وكشف التقرير أن ممثلي أراوخو يرون أن العرض الذي قدمه برشلونة لا يرتقي إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى أداء مدافع منتخب أوروجواي على أرض الملعب.

لكن الجانب الإيجابي هو أن المفاوضات لا تسير بشكل سلبي، بالنظر إلى أن الأطراف المعنية تحتفظ بعلاقة جيدة، وسط رغبة اللاعب في الاستمرار في "كامب نو".

صحيفة "L’Interista" الإيطالية كشفت السعر الذي حدده مانشستر يونايتد الإنجليزي من أجل التخلي عن خدمات البرازيلي أليكس تيليس.

الصحيفة الإيطالية أكدت أن مانشستر يونايتد يريد الحصول على 15 مليون يورو لبيع الظهير البرازيلي، الذي ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى برشلونة أو إنتر.

تؤكد صحيفة "as" الإسبانية أن برشلونة يرى أن تعاقد يوفنتوس مع الصربي دوشان فلاهوفيتش سيكون بارقة أمل للتحرك نحو ألفارو موراتا.

الصحيفة الإسبانية تؤكد أن الكرة الآن في ملعب برشلونة، خاصة مع تواجد خوانما لوبيز وكيل أعمال موراتا في إيطاليا للتعرف على وضع مهاجم منتخب إسبانيا في حالة إتمام انتقال فلاهوفيتش إلى يوفنتوس. (طالع لمزيد من التفاصيل)

كشفت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة يرفض بشكل قاطع فكرة التخلي عن خدمات الهولندي فرينكي دي يونج لاعب خط الوسط.

ورغم إمكانية استخدام دي يونج من قبل برشلونة لضخ المال في خزينة النادي، إلا أن تشافي يرى أن الهولندي لا غنى عنه في خط الوسط.

ويرغب تشافي في أن يستعيد دي يونج بريقه مع برشلونة، ولذلك يعارض بشكل كامل رحيله عن "كامب نو".