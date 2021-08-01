أخبار برشلونة: ميسي لم يعد للتدريبات وأليجري مُصر على إنقاذ الكتلان

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 1 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 1 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار الانتقالات | صدمة ألمانية لليفربول وجاكا مستمر في آرسنال

أخبار برشلونة اليوم الأحد 1 أغسطس 2021:

برشلونة "يُهادن" موريبا بطريقة ذكية رغم اشتعال الصراع!

خطوة جديدة قام بها برشلونة من شأنها أن تُقلل حجم التوتر بين الإدارة الكتالونية وإلياش موريبا، والذي ارتفع في الأيام الماضية بعد تعثر مفاوضات التجديد مرة أخرى.

وكان برشلونة قد استبعد موريبا من الفريق الأول وحتى المباريات الودية لفريق الرديف من أجل الضغط عليه وإجباره على تجديد عقده وإلا تعرض للتجميد التام في الموسم الجديد.

لكن الآن يبدو أن إدارة برشلونة قررت "المهادنة" إلى حد كبير، حيث مًنح موريبا فرصة اللعب من خلال ضمه إلى قائمة فريق الرديف في معسكر سيقام في منطقة جيرونا بأول خمسة أيام من شهر أغسطس.

برشلونة يعفي لاعبه من التدريب تمهيدًا للرحيل

سمح نادي برشلونة الإسباني رسميًا، لأحد نجوم الفريق الشباب، بالغياب عن التدريبات الجماعية، تمهيدًا لانتقاله لنادٍ آخر في صيف الانتقالات الحالي.

وأكد نادي برشلونة خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن صانع ألعاب الفريق الشاب، أليكس كولادو، لن يتواجد في التدريبات من أجل حسم مُستقبله.

وأرفق برشلونة صورة للاعب وكتب: "أليكس كولادو يُغادر المعسكر التدريبي للفريق، بإذن من النادي، بانتظار قرار بشأن مُستقبله".

"هاتريك" يغري برشلونة لاستعادة خريج أكاديميتها

كشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن وكيل الأعمال، خورخي مينديز، عرض مجددًا الإسباني رافا مير على مسؤولي برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة، يفكر بشكل جدي في إمكانية التعاقد مع رافا مير، وخاصًة بعد المستويات الرائعة التي يقدمها برفقة منتخب إسبانيا الأوليمبي.

وفي ظل رغبة النادي في بيع مارتين برايثوايت وراي ماناج يصبح صاحب الـ 24 عامًا خيارًا مثاليًا للنادي الكتالوني لتعزيز خط الهجوم.

أليجري يُصر على إنقاذ برشلونة

ألمح أليجري عن رغبته في عودة البوسني بيانيتش إلى يوفنتوس وقال عقب اللقاء الودي مع مونزا: "سأحييه قبل اللقاء الودي مع برشلونة في كأس جوان جامبر. منحني انتصارات عظيمة، والآن هو لاعب في برشلونة، أفكر في الدفع برامسي أمام المدافعين" في إشارة ربما لرغبته في التعاقد مع ميراليم ليكمل خط وسطه.

صحيفة توتو سبورت الإيطالية قالت إن اللاعب البوسني يفكر فقط في العودة إلى يوفنتوس حال خروجه من برشلونة.

وكان بيانيتش قد انتقل الموسم الماضي من يوفنتوس إلى برشلونة في صفقة تبادلية مع أرتور ميلو.

ميسي لن يعود إلى تدريبات برشلونة!

حتى الآن الأرجنتيني ليونيل ميسي دون نادٍ؛ عقد ليو انتهى مع برشلونة بنهاية الموسم الماضي ولم يُجدده بعد.

بحسب صحيفة سبورت الكتالونية المقربة من برشلونة فإن ميسي والنادي اتفقا على البنود الأساسية لتوقيع عقد جديد مدته 5 سنوات.

كان من المقرر أن ينضم ميسي إلى تحضيرات فريقه للموسم الجديد بداية من الإثنين 2 أغسطس مع باقي زملائه.

ومن المقرر أن ينضم زميل ميسي الجديد ومواطنه سيرخيو أجويرو غدًا إلى التدريبات.