أخبار برشلونة: ستيرلينج يفضل آرسنال.. وهدف جديد من تشيلسي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021:

موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي أكد أن رحيم ستيرلينج جناح مانشستر سيتي يفضل الانتقال إلى آرسنال الإنجليزي على التوجه إلى برشلونة.

الجناح الإنجليزي يفكر في خياراته مع ابتعاده عن المشاركة بشكل منتظم مع مانشستر سيتي، وقد يقرر البقاء في الدوري الإنجليزي، بدلًا من مواجهة تحدٍ جديد في الدوري الإسباني.

حسب ما نشرته شبكة "ESPN" فإن برشلونة يراقب وضع المدافع الإسباني سيزار أثبيليكويتا مع تشيلسي الإنجليزي.

عقد قائد تشيلسي في "ستامفورد بريدج" ينتهي في صيف 2022، وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن العقد الجديد.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أكد أن برشلونة يتنافس مع ريال مدريد على ضم المقدوني إليف إلماس نجم وسط نادي نابولي الإيطالي.

إلماس، 22 عامًا، يمتد عقده مع نابولي حتى 2025، وابتعد بشكل كبير عن خطط لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي في الموسم الحالي.

إلماس قد يحصل على فرصة إنعاش مسيرته في إسبانيا، حيث من المنتظر أن يتنافس ريال مدريد وبرشلونة على خدماته في الفترة المقبلة.

برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني ادعى أن برشلونة يفكر جديًا في بيع الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط الفريق.

برشلونة، وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها، يرى أن دي يونج يعد واحدًا من بين أغلى اللاعبين في صفوفه، وبيعه في صفقة قد تتجاوز قيمتها 90 مليون يورو من الممكن أن يحل أزمة النادي.

وأشارت تقارير سابقة إلى اهتمام بايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي بالحصول على خدمات دي يونج.