أخبار برشلونة: جافي مطلوب في تشيلسي ودي يونج قريب من مانشستر سيتي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021:

جافي مطلوب في تشيلسي

نجم رين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة فرينكي دي يونج

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم أديمي جافي مطلوب في تشيلسي

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي تشيلسي الإنجليزي، في التعاقد مع جافي، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة صن الإنجليزية، فإن إدارة تشيلسي أبدت إعجابها باللاعب الشاب صاحب الـ 17 عامًا ومستعدة لدفع 50 مليون جنيه إسترليني للتعاقد معه، في ظل محاولات برشلونة مع اللاعب لتجديد العقد الذي ينتهي في صيف 2023.

نجم رين يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

أكدت تقارير صحفية، أن جيرمي دوكو، لاعب رين الفرنسي، دخل دائرة اهتمامات إدارة برشلونة، لتعزيز الخط الهجومي للفريق، في الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن اللاعب الشاب صاحب الـ 19 عامًا، مطلوب في برشلونة لتعزيز هجوم في الفريق، خاصة في حال رحيل عثمان ديمبيلي.

مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة فرينكي دي يونج

أفادت تقارير صحفية، إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، قريب من التعاقد مع نجم برشلونة، فرينكي دي يونج خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة صن الإنجليزية، فإن سيتي قريب من التعاقد مع اللاعب الهولندي صاحب الـ 24 عامًا، في صفقة قد تصل إلى 75 مليون جنيه إسترليني.

باريس سان جيرمان ينافس برشلونة على ضم أديمي

كشفت تقارير صحفية، عن دخول باريس سان جيرمان، مع برشلونة، في سباق التعاقد مع كريم أديمي، لاعب ريد بول سالزبورج، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأبدى برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الشاب، ولكن بحسب ما ذكرته صحيفة آس الإسبانية، فإن باريس سان جيرمان، قد دخل أيضًا في مفاوضات مع اللاعب الألماني، واجتمع الفريق الفرنسي بالفعل مع ممثلي اللاعب.