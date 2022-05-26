أخبار برشلونة: رفض عرض دي ماريا .. واهتمام بضم كانتي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 26 مايو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 26 مايو 2022:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة لن يفكر في خيار التعاقد مع الأرجنتيني أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

عقد دي ماريا مع باريس سان جيرمان ينتهي في 30 يونيو 2022، والنادي الفرنسي قرر عدم تجديد العقد.

وكشفت تقارير سابقة أن اللاعب الأرجنتيني عرض نفسه على برشلونة من أجل الانتقال إلى "كامب نو" بالمجان، لكن النادي الكتالوني ليس مهتم بالتعاقد مع جناح ريال مدريد السابق.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المغربي رومان سايس لاعب نادي وولفرهامبتون الإنجليزي عرض نفسه على برشلونة، من أجل الانتقال إلى "كامب نو".

الصحيفة كشفت أن سايس يعد من بين الخيارات التي قد يفكر فيها برشلونة من أجل تدعيم خط الدفاع في الموسم المقبل.

عقد سايس مع وولفرهامبتون ينتهي في 30 يونيو 2022، ولن يجدد الدولي المغربي عقده مع "الذئاب".

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أيضًا أن برشلونة لا يرغب في التعاقد مع البلجيكي عدنان يانوزاي جناح نادي ريال سوسييداد.

ويبدو أن برشلونة يفضل النظر إلى خيارات أخرى، رغم فرصة التعاقد المجاني مع يانوزاي، لاعب مانشستر يونايتد السابق.

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة مستعد للدخول في منافسة مع مانشستر يونايتد للحصول على خدمات الفرنسي نجولو كانتي نجم وسط تشيلسي.

الصحيفة كشفت أن برشلونة مستعد ليبدأ تحركاته للتعاقد مع كانتي، في ظل احتمالية رحيله عن تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة وأن عقده في "ستامفورد بريدج" ينتهي في صيف 2023.