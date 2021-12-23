أخبار برشلونة: دي ليخت يقترب بفعل مواطنه وحسم ثاني صفقات الشتاء

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021:

مبادلة بين مزراوي وديست

خاص | فيران توريس انضم إلى برشلونة

إيفرتون يخلص برشلونة من كوتينيو

دي يونج مقابل دي ليخت؟

مبادلة بين مزراوي وديست

تشير تقارير إلى أن المغربي نصير مزراوي قد يصبح لاعبًا جديدًا في برشلونة خلال يناير المقبل، مع توجه الأمريكي سيرجينيو ديست مدافع النادي الكتالوني إلى أياكس.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت أن مزراوي قد دخل بالفعل خطط برشلونة منذ فترة، خاصة وأن عقده مع أياكس ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويرغب النادي الكتالوني في استغلال كونه موكلًا للإيطالي مينو رايولا كجزء من عملية إغراء إرلينج هالاند للانتقال إلى "كامب نو".

خاص | فيران توريس انضم إلى برشلونة

حسب النسخة الإنجليزية في "جول" فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي للتعاقد مع توريس، حيث من المقرر أن يعلن الناديان عن الخبر رسميًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وسيدفع برشلونة رسومًا أولية قدرها 50 مليون يورو لضم توريس، مع مبلغ إضافي بناء على عدد من المتغيرات.

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إيفرتون يخلص برشلونة من كوتينيو

يبدو أن إيفرتون سيواصل لعب دور المنقذ بالنسبة لبرشلونة، والحديث الآن عن محاولات جادة من التوفيز للتعاقد مع فيليبي كوتينيو.

الصحف الإنجليزية أشارت في أحدث تقاريرها إلى أن محادثات جادة قائمة في اللحظة الراهنة بين وكيل كوتينيو وإدارة إيفرتون بالأيام الأخيرة.

دي يونج مقابل دي ليخت؟

زعم موقع كالتشيو ميركاتو أن برشلونة سيحاول الحصول على توقيع ماتيس دي ليخت من خلال صفقة تبادلية مغرية ليوفنتوس.

اليوفي يعاني في مركز منتصف الملعب، لذلك فالفكرة هي منحه فرينكي دي يونج في مقابل التوقيع مع مواطنه لدعم دفاعات كامب نو.