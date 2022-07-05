أخبار برشلونة: ديمبيلي يرضخ .. وملامح عودة ميسي تتضح

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 5 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022:

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي عثمان ديمبيلي يقترب من التوقيع على عقد جديد مع برشلونة.

وأصبح ديمبيلي لاعبًا حرًا في الثلاثين من يونيو الماضي، ويملك عرضًا من برشلونة ويبدو مستعدًا لتوقيعه في الوقت الحالي.

وحسب التقرير، فإن ديمبيلي يقترب من إنهاء التكهنات بشأن مستقبله، والتوقيع على عقد جديد لمدة موسمين مع برشلونة.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة وجه أنظاره إلى هدف جديد لدعم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد التقرير أن برشلونة يرغب في الحصول على مدافع يلعب بالقدم اليسرى، ولذلك وجه أنظاره إلى الفرنسي بينوا بادياشيلي مدافع نادي موناكو.

ويبلغ الفرنسي من العمر 21 عامًا، ويعد مناسبًا لخطط برشلونة بسبب موهبته وقدرته الجسدية الهائلة.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في التخلص بشكل نهائي من لاعب الوسط الشاب ريكي بوتش، الذي يعد من بين أبرز المرشحين للخروج في الصيف الحالي.

برشلونة يعمل على خروج بوتش، لكن قبل ذلك يحاول تمديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023 لمدة موسمين آخرين.

التقرير أكد أن برشلونة سيعطي بوتش الضوء الأخضر للرحيل على سبيل الإعارة بمجرد تمديد عقده، مع اهتمام فيورنتينا وبنفيكا بالحصول على خدماته.

أكد الصحفي الإسباني إدواردو إيندا خلال برنامج "إل تشيرينجيتو" الإسباني أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي تواصل مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لتقييم عودته إلى "كامب نو".

وكشف إيندا أن تشافي على استعداد لفتح أبواب برشلونة على مصراعيها من أجل عودة ميسي، لكن الأمور كلها بين يدي جوان لابورتا رئيس النادي.

وأشار الصحفي إلى أن ميسي لا يشعر بالراحة في باريس، وأن عائلته لم تتأقلم حتى الآن على الحياة في العاصمة الفرنسية.