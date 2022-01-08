أخبار برشلونة: ثاني الصفقات الشتوية وهالاند بات على الأعتاب

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

في الشتاء، أول تعاقدات برشلونة كانت فيران توريس نظير 55 مليون يورو، لكن تواجدت أزمة واضحة في قيده بسبب سقف الرواتب.

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2021-22 والقنوات الناقلة

وبعد رحيل عدد من اللاعبين آخرهم فيليبي كوتينيو، باتت الفرصة سانحة لبرشلونة اقتصاديًا لإبرام صفقات جديدة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم السبت 8 يناير 2022

لابورتا واثق من ضم هالاند لبرشلونة

أخوماش يرفض الدوري الإنجليزي

رسميًا.. برشلونة يضم بلانكو

ديمبيلي يصدم برشلونة

لابورتا واثق من ضم هالاند لبرشلونة

أكدت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن ثقة رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا في الحصول على خدمات اللاعب إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بحسب ما ذكر "راديو كتالونيا"، وبالرغم من ظهور مانشستر سيتي في الصورة من أجل ضم اللاعب لصفوفه.

وأوضحت الإذاعة أن الرئيس أكد لأكثر من شخص مقرب له أن ثقته في ضم مهاجم بوروسيا دورتموند منقطعة النظير.

أخوماش يرفض الدوري الإنجليزي

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت وصول بعض العروض الإنجليزية والإسبانية من أجل التعاقد مع إلياس أخوماش الذي ينتهي عقده في 2023.

ومع ذلك يمنح أخوماش هو وعائلته الأولوية للبقاء في برشلونة، ولا يفكر في مغادرة النادي بشكل مبكر.

رسميًا.. برشلونة يضم بلانكو

نجح نادي برشلونة الإسباني، في إتمام صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بالتعاقد مع فابيو بلانكو لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن قيمة انتقال بلانكو ستكون رمزية، حيث لن يكلف برشلونة أي شيء، وسيحصل فقط على مكافآت تتوقف على مستواه مع الفريق الأول.

وأوضحت صحيفة "سبورت" أن اللاعب وقع على عقد ممتد حتى 2024 وسيتدرب مع الفريق الثاني قبل تصعيده بالتدريج.

ديمبيلي يصدم برشلونة

أشارت تقارير صحفية إلى أن ديمبيلي قد طلب 43 مليون يورو من النادي الإسباني في الموسم الواحد، وهي قيمة الراتب الثابت له

بالإضافة إلى ذلك يطلب اللاعب الحصول على سبعة مليون يورو في الموسم الواحد كإضافات، ليكون إجمالي راتبه 50 مليون يورو قبل الضرائب.