أخبار برشلونة: تمهل بشأن مستقبل كوتينيو .. واستبعاد أديمي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 10 مارس 2022:

صحيفة "ذا تيليجراف" الإنجليزية كشفت أن نادي أستون فيلا يملك بالفعل خيار شراء عقد البرازيلي فيليبي كوتينيو من برشلونة في نهاية فترة الإعارة.

لكن الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن قرار أستون فيلا يعتمد في المقام الأول على قيام البرازيلي بتقليص راتبه بشكل كبير.

واستعاد كوتينيو مستواه مع أستون فيلا بعد فترة من التراجع مع برشلونة، لكن راتبه الكبير قد يعيق تحرك النادي الإنجليزي لإتمام التعاقد معه بشكل دائم.

ولذلك يفضل أستون فيلا التمهل قبل اتخاذ القرار، على أمل أن يقبل البرازيلي بتخفيض راتبه للاستمرار في الدوري الإنجليزي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة حدد باتريك شيك مهاجم باير ليفركوزن الألماني كبديل محتمل في حالة الفشل في ضم إرلينج هالاند.

برشلونة يرتبط في المقام الأول بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند، لكن الصراع الكبير على هالاند يمكن أن يقود برشلونة إلى هدف أسهل، عبر التعاقد مع المهاجم التشيكي المتألق.

صحيفة "سبورت" الإسبانية تؤكد أن باريس سان جيرمان الفرنسي دخل سباق التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع برشلونة.

أراوخو يعد هدفًا لعدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها الثنائي الإنجليزي، تشيلسي ومانشستر يونايتد.

ويدخل أراوخو العام الأخير في عقده مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وهو ما قد يجبر "البلوجرانا" على بيع في الصيف المقبل، تجنبًا لخسارته بالمجان إذا لم يجدد عقده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة لن يواصل تحركه للتعاقد مع كريم أديمي نجم هجوم سالزبورج النمساوي.

برشلونة قرر إنهاء اهتمامه بضم أديمي، والتركيز حاليًا على محاولة تجديد عقد عثمان ديمبيلي، الذي ينتهي بنهاية الموسم.