أخبار برشلونة: تفاؤل بشأن كوندي .. ويوفنتوس يريد ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 26 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 26 يوليو 2022:

يشعر نادي برشلونة الإسباني بالتفاؤل من اقتراب التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مصادر النسخة الإسبانية من "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن الناديين في محادثات مفتوحة، وأن المواقف أفضل، على الرغم من غياب العرض الرسمي حتى الآن من برشلونة.

في برشلونة، هناك حالة تفاؤل بشأن التعاقد مع كوندي بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إشبيلية، والذي لن يسمح برحيل مدافعه مقابل أقل من 60 مليون يورو. (طالع التفاصيل)

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن تشيلسي الإنجليزي قد يمنع رحيل الثنائي ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي ذلك بعد أن تدخل برشلونة لخطف صفقة تعاقد تشيلسي مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية.

وحسب التقرير، فإن الثنائي يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع تشيلسي، وذلك إذا لم يتمكن النادي اللندني من تجديد عقود الثنائي فقد يرحلان بالمجان في صيف 2023.

أكدت صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية أن البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة يتفاوض مع نادي نابولي الإيطالي للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويبحث برشلونة عن التخلص من نيتو في الصيف الحالي، من أجل توفير راتبه، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق.

وحسب التقرير فإن نابولي عرض نيتو الحصول على مليوني يورو سنويًا، لكن البرازيلي يرغب في الحصول على 300 ألف يورو إضافية في الموسم.

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن يوفنتوس الإيطالي قد استفسر من برشلونة عن وضع الهولندي ممفيس ديباي في سوق الانتقالات.

ويأتي ذلك بعد أن رفض ديباي في الصيف الماضي الانتقال إلى يوفنتوس، مفضلًا الانتقال إلى برشلونة بعد انتهاء عقده مع ليون الفرنسي.

وجاء وصول البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة ليعقد وضع ديباي في "كامب نو"، ويصبح أحد المرشحين للخروج من النادي خلال الصيف الحالي.