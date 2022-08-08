أخبار برشلونة: عائلة ميسي تكذب لابورتا .. وغموض مستقبل دي يونج

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 8 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، وأخيرًا المدافع الفرنسي جول كوندي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 8 أغسطس 2022:

مؤخرًا، خرجت تقارير تؤكد وجود اتصالات بين برشلونة بقيادة جوان لابورتا ومحيط ميسي من أجل إعادة اللاعب من جديد إلى "كامب نو" في صفقة انتقال حر بنهاية منافسات موسم 2022-23.

إلا أن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ونقلًا عن محيط ميسي، أشارت إلى أن كل تلك مجرد تكهنات لا أساس لها من الصحة.

وحسب الصحيفة فإن محيط اللاعب أكد أنه لم يكن هناك أي اتصال من قبل لابورتا مع أي شخص في البيئة المحيطة بميسي أو العكس، وأن من يقول ذلك يكذب. (طالع التفاصيل)

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن برشلونة سوف ينهي كافة التفاصيل المتعلقة بالتعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي الإنجليزي قريبًا.

رومانو أشار إلى أن المفاوضات بين الناديين دخلت مراحلها الختامية في الأيام الأخيرة، ويتبقى رتوش أخيرة لإنهاء الصفقة، التي ستكلف برشلونة أقل من عشرة ملايين يورو.

ومن جانبه، فإن رغبة ألونسو الوحيدة حاليًا هي الانضمام إلى برشلونة في أسرع وقت ممكن.

أكدت صحيفة "as" الإسبانية أن سيرجي روبيرتو لاعب برشلونة أصبح هدفًا لنادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

الصحيفة أكدت أن النادي الأمريكي بالحصول على خدمات لاعب وسط برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية.

وتمكن لوس أنجلوس جالاكسي مؤخرًا من إتمام التعاقد مع ريكي بوتش قادمًا من برشلونة، مما قد يسهل عملية تأقلم الثنائي في الولايات المتحدة إذا لعبا سويًا.

زاد تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني من الغموض المحيط بمستقبل الهولندي فرينكي دي يونج نجم "البلوجرانا"، بعد أن أكده لا يعرف ما إذا كان اللاعب سيواصل مسيرته في "كامب نو".

تشافي تحدث عن مستقبل دي يونج مع برشلونة بعد فوز "البلوجرانا" العريض بسداسية نظيفة مساء الأحد على حساب بوماس المكسيكي في كأس جوان جامبر.

وردًا على سؤال عما إذا كان دي يونج سيرحل عن برشلونة، قال تشافي في تصريحات لقناة "TV3" الإسبانية: "لا أعرف ما الذي سيحدث مع فرينكي دي يونج، حتى 31 أغسطس يمكن أن يحدث أي شيء". (طالع التفاصيل)