أخبار برشلونة: تشيلسي يريد أوباميانج .. ونيتو يقترب من إنجلترا

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الخميس 4 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 4 أغسطس 2022:

حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار سوق الانتقالات، فإن تشيلسي الإنجليزي سيحاول التحرك لإعادة الجابوني بيير إيميريك أوباميانج إلى إنجلترا، بعد نصف موسم فقط قضاه في برشلونة. (طالع التفاصيل)

صحيفة "ذا تايمز" الإنجليزية كشفت أن تشيلسي لن يسمح برحيل قائده سيزار أثبيليكويتا إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقرير أكد أن تود بولي مالك تشيلسي الجديد تواصل بنفسه مع المدافع الإسباني، وأخبره أن النادي لا يخطط للسماح برحيله، على الرغم من تبقي موسم واحد فقط في عقده.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن ثقة برشلونة في التعاقد مع ماركوس ألونسو ظهير تشيلسي تتزايد.

التقرير أكد أن ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، اجتمع مع وكيل ألونسو لمناقشة طلباته المادية وبنود العقد الشخصي، وأن اللاعب وافق على الانضمام إلى "كامب نو" لمدة ثلاث سنوات قادمة.

أكدت صحيفة "ذا تيليجراف" الإنجليزية أن نادي بورنموث الإنجليزي كثف جهوده من أجل التعاقد مع البرازيلي نيتو حارس مرمى برشلونة.

ويرغب بورنموث في تعزيز صفوفه خلال الموسم الجديد عبر التعاقد مع حارس مرمى جديد.

وحسب التقرير، فإن المفاوضات بين الناديين قد دخلت في مرحلة متقدمة للغاية، وأن الصفقة قد تتم خلال 48 ساعة على الأكثر.