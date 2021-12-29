أخبار برشلونة: تشيلسي يدخل سباق ديست .. وتحديد سعر لونجليه

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشيلسي الإنجليزي قد دخل سباق التعاقد مع الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير برشلونة.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أن تشيلسي يفكر في التعاقد مع ظهير جديد بعد خضوع بن تشيلويل لعملية في الركبة بعد إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي فيليبي كوتينيو معجب بفكرة الانتقال إلى نادي آرسنال الإنجليزي.

وأصبح كوتينيو خارج خطط برشلونة بشكل كامل، ويسعى النادي الكتالوني للتخلص منه بسبب راتبه المرتفع وإصاباته المتكررة.

ويعد آرسنال أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع كوتينيو في يناير المقبل، ويبدو أن البرازيلي متحمس للفكرة.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت عن القيمة التي يسعى برشلونة للحصول عليها في حالة بيع الفرنسي كليمون لونجليه في يناير المقبل.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن برشلونة مستعد لقبول 20 مليون يورو في يناير المقبل للسماح برحيل المدافع الفرنسي.

ويجذب لونجليه حاليًا أنظار نادي روما الإيطالي، والذي يفكر في ضم الفرنسي في يناير المقبل.

صحيفة "24sata" الكرواتية أكدت أن برشلونة قرر إنهاء اهتمامه بالتعاقد مع داني أولمو نجم وسط نادي لايبزيج الألماني.

برشلونة كان يفكر في استعادة خدمات أولمو، خريج أكاديمية "لا ماسيا"، خلال الصيف المقبل، لكن تراجع عن ذلك، بعد التعاقد مع فيران توريس، الذي يقوم بنفس أدوار أولمو في الملعب.