أخبار برشلونة: تشافي يطلب ظهيرين.. وآرسنال يريد ديست

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

قناة "nbc sport" الأمريكية أكدت أن آرسنال الإنجليزي يراقب وضع سيرجينيو ديست مع برشلونة، وعلى استعداد تام للتعاقد معه.

وكشفت القناة الأمريكية أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال معجب بقدرات ديست، ويحث إدارة النادي على التوقيع معه، وهي الصفقة التي لا تلقى معارضة في أروقة "الجانرز".

لمزيد من التفاصيل: المهرب من إنجلترا .. ديست سيودع جحيم تشافي!

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن نيوكاسل الإنجليزي سيتحرك للتعاقد مع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة في يناير المقبل.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن نيوكاسل مستعد لتقديم 20 مليون يورو في محاولة لإقناع أومتيتي يرحل في يناير المقبل.



صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في التعاقد مع فيل فودين نجم وسط مانشستر سيتي.

فودين يعد من نجوم أكاديمية مانشستر سيتي، ويرى بيب جوارديولا أنه أفضل لاعب دربه في مسيرته.

ويرتبط برشلونة بالتعاقد مع فودين بسبب الشبه الكبير في أسلوب لعبه مع أندريس إنييستا أسطورة "البلوجرانا".



صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي برشلونة يرغب في التعاقد مع ظهيرين جديدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن تشافي يرغب في التعاقد مع نصير مزاروي الظهير الأيمن لنادي أياكس الهولندي، وخوسيه جايا الظهير الأيسر لنادي فالنسيا.

وفي ظل عدم اقتناع تشافي بما يقدمه ديست، فإنه حدد مزاروي كأحد أهم الأهداف لتدعيم الظهير الأيمن.

وعلى الجانب الآخر، فإن جايا يعد على رادار برشلونة منذ فترة طويلة، وفالنسيا مستعد لتركه يرحل مقابل 25 مليون يورو.

