أخبار برشلونة: تشافي يطلب تياجو وثلاثي تشيلسي بدلاء لستيرلينج

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

ثلاثي تشيلسي على رادار برشلونة

وفقًأ لسبورت، فإن برشلونة قد يستفسر عن ثلاثي تشيلسي كريستيان بوليسيتش وكالوم هدسون أودوي وحكيم زياش في سوق الانتقالات في يناير.

مدرب برشلونة الجديد تشافي حريص على إضافة جناح إلى صفوف فريقه خلال الشتاء ويأمل أن يترك تشيلسي واحدًا على الأقل من الثلاثي يغادر نظرًا لتوافر اللاعبين في هذا المركز.

كما يتواجد رحيم سترلينج في قائمة المطلوبين للنادي لكن مانشستر سيتي متردد في السماح للاعب الإنجليزي بالمغادرة.

تياجو منفتح على العودة لبرشلونة

مدرب برشلونة الجديد تشافي حريص على إعادة تياجو ألكانتارا إلى كامب نو ولاعب خط وسط ليفربول حريص على الانتقال، حسبما ذكر في تودوفيتشاجيس.

يقال أن اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يفكر في مستقبله في آنفيلد وهو واثق من أن الريدز سيسمحون له بالعودة إلى إسبانيا إذا رغب في ذلك.

وخلف تشافي رونالد كومان في تدريب برشلونة في وقت سابق من هذا الأسبوع وبدأ بالفعل في إعادة بناء فريقه ، حيث عاد الظهير المخضرم داني ألفيش بشكل مفاجئ بعد خمس سنوات من مغادرته إلى يوفنتوس.

برشلونة يرغب في تجديد عقد جافي

يأمل برشلونة في الاتفاق على عقد جديد مع الشاب جافي قبل نهاية العام، بحسب موندو ديبورتيفو.

ينتهي العقد الحالي للاعب البالغ من العمر 17 عامًا في 2023، لكن برشلونة يريد إضافة بنود جديدة في أقرب وقت ممكن، حيث يشعر أن الشرط الجزائي المقدر بـ 50 مليون يورو (43 مليون جنيه إسترليني / 57 مليون دولار) منخفض جدًا بالنسبة للاعب.

لم يتحدث بعد إلى وكيله لكنهم لا يتوقعون أي مشاكل، حيث أشار اللاعب الدولي الإسباني بالفعل إلى أنه يرى مستقبله على المدى الطويل في كامب نو.

رغم رفض السيتي.. برشلونة مُصر على التعاقد مع ستيرلينج

لا يزال برشلونة مصممًا على جلب رحيم سترلينج إلى كامب نو، وفقًا لما أوردته أخبار مانشستر المسائية.

بقي على عقد ستيرلينج 18 شهرًا في مانشستر سيتي وهو منفتح للانتقال إلى الخارج، لكن فريق الدوري الإنجليزي الممتاز ليس لديه أي نية لقبول عرض له في أي وقت قريب.

ومع ذك ، سيحاول برشلونة إغراء ستيرلينج وإقناع السيتي بالسماح له بالرحيل.