أخبار برشلونة: تراجع عن خيار كافاني.. وآرسنال يريد كوتينيو

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021:

شبكة "espn" الرياضية أكدت أن برشلونة سيرحب بأي عروض تصل من أجل الأمريكي سيرجينيو ديست ظهير الفريق في يناير المقبل.

الأمريكي الدولي يعد واحدًا من بين اللاعبين الذين يريد برشلونة التخلص منهم من أجل الحصول على المال اللازم لتدعيم خط الهجوم.

ويعد بايرن ميونخ الألماني أبرز الأندية المهتمة بالحصول على ديست، والذي يمتد عقده مع برشلونة حتى صيف 2025.

الصحفي الإسباني جيرارد روميرو المختص في سوق الانتقالات أكد أن برشلونة قلل من رغبته في التعاقد مع إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد.

برشلونة تراجع عن ضم كافاني في يناير المقبل، وبدلًا من ذلك قرر الانتظار حتى الصيف المقبل من أجل التعاقد مع إرلينج هالاند أو دوشان فلاهوفيتش.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن آرسنال الإنجليزي يعمل على صفقة يحاول من خلالها التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة يريد التخلص من كوتينيو، وآرسنال يعمل جاهدًا من أجل الحصول على خدمات البرازيلي الدولي في يناير المقبل.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن باريس سان جيرمان الفرنسي يحاول التعاقد مع جافي نجم وسط برشلونة في الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية كشفت أن باريس سان جيرمان يريد إغراء جافي عبر تقديم راتب سنوي يصل إلى ستة ملايين يورو، في محاولة لإقناعه بالخروج من "كامب نو".