أخبار برشلونة: تخفيض سعر دي يونج .. ودورتموند يريد ديباي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 3 أغسطس 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 3 أغسطس 2022:

الصحفي بن جاكوبس من شبكة "CBS" الأمريكية أكد أن برشلونة قد خفض بالفعل مطالبه المالية للتخلي عن الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط الفريق.

جاكوبس، وعبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أكد أن برشلونة يرغب الآن في الحصول على 80 مليون يورو للتخلي عن دي يونج، بعد أن كانت مطالبه في وقت سابق تصل إلى 85 مليون يورو.

ويتواصل تشيلسي حاليًا مع برشلونة من أجل دي يونج، على الرغم من إصرار اللاعب على الاستمرار في "كامب نو" وعدم تخفيض راتبه.

موقع "Relevo" الإسباني أكد أن نادي بورنموث الإنجليزي مهتم بالحصول على خدمات البرازيلي نيتو حارس برشلونة.

نيتو، وبعد سنوات من لعب دور الحارس الثاني في برشلونة، سيكون سعيدًا بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي والحصول على دقائق لعب بشكل منتظم في المستقبل القريب.

كشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن اقتراب ريكي بوتش لاعب وسط برشلونة من الانتقال إلى نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

ومن المتوقع أن يرحل بوتش عن برشلونة في الصيف الحالي، ويعد لوس أنجلوس جالاكسي أكثر الأندية اهتمامًا بالحصول على خدماته.

وستكون الصفقة بصيغة انتقال حر، على أن يحصل برشلونة على نسبة من إعادة بيع بوتش إلى أي فريق في المستقبل.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يبحث عن بديل للاعبه سيباستيان هالير بعد اكتشاف تعرضه للسرطان.

التقرير أكد أن بوروسيا دورتموند استفسر من برشلونة عن وضعية ممفيس ديباي في سوق الانتقالات، وقيمته.

التقرير أشار إلى أن الوضع معقد قليلًا، حيث يرغب برشلونة في الحصول على 20 مليون يورو للسماح برحيل ديباي، بينما يسعى دورتموند لاستعارة المهاجم الهولندي فقط.