أخبار برشلونة: تحرك لضم جورجينيو .. وشعار تاريخي على قميص أبيض!

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الإثنين 19 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 19 سبتمبر 2022:

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن برشلونة يفكر جديًا في التحرك للتعاقد مع الإيطالي جورجينيو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

عقد جورجينيو مع تشيلسي ينتهي في صيف 2023، ولم يجدد عقده حتى الآن مع "البلوز" ما يجعله هدفًا مثاليًا لبرشلونة.

أجرى جول كوندي مدافع برشلونة مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكد خلالها أن كلمات تشافي هيرنانديز مدرب "البلوجرانا" معه كانت حاسمة في قرار انتقاله إلى "كامب نو".

وتنافس برشلونة مع تشيلسي على صفقة التعاقد مع كوندي، لكن اللاعب أكد أنه فضل حديث تشافي أكثر من حديث توماس توخيل مدرب "البلوز" السابق، وأقنعه بالانتقال إلى برشلونة.

صحيفة "سبورت" أكدت أن برشلونة ينتظر أن يفي جيرارد بيكيه نجم الفريق بكلمته، بعد أن أكد في 2021 أنه يفضل الاعتزال على الجلوس على مقاعد البدلاء.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة حريص على أن يعلن بيكيه اعتزاله، وبالتالي التنازل عن 52 مليون يورو من الرواتب المستحقة في كل موسم من عقده الحالي، بسبب مدفوعات الرواتب المؤجلة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة قرر اختيار اللون الأبيض في القميص الاحتياطي خلال الموسم المقبل.

وستكون تلك المرة الأولى التي يرتدي فيها برشلونة اللون الأبيض منذ عام 1978، وأن النادي الكتالوني سيستخدم شعاره القديم الذي يعود إلى سبعينيات القرن العشرين.