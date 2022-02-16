أخبار برشلونة: بوجبا يعود للصورة .. وتحديد بديل ألبا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022:

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، فإن برشلونة لا يزال مهتمًا بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

عقد بوجبا مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويأمل برشلونة أن ينجح في إقناعه بالانضمام إلى الفريق بالمجان في الصيف المقبل.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية، أصبح هناك صراع بين برشلونة ويوفنتوس على خدمات البرتغالي لويس ماكسيميانو حارس مرمى نادي غرناطة.

برشلونة قرر دخول سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى بديل للبرازيلي نيتو الذي يفكر في الرحيل بنهاية الموسم الحالي، وبديل طويل الأمد للألماني مارك أندريه تير شتيجن.

حسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن برشلونة يواصل العمل على محاولة التعاقد مع المغربي نصير مزراوي لاعب نادي أياكس الهولندي.

ولم يتوصل مزراوي لاتفاق مع أياكس على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وسيصبح لاعبًا حرًا في الصيف المقبل.

ويأمل برشلونة أن يتمكن من النجاح في ضم مزراوي، خاصة في ظل اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بالحصول على خدماته.

حسب صحيفة "Fichajes" الإسبانية فإن برشلونة مهتم بالتعاقد مع أنخيلينيو الظهير الأيسر لنادي لايبزيج الألماني.

برشلونة يأمل في ضم ظهير أيسر جديد، في ظل تراجع مستوى جوردي ألبا، وحالة عدم الرضا عما يقدمه في الموسم الحالي.

وقد يلجأ برشلونة إلى أنخيلينيو الذي يريد العودة إلى إسبانيا ليكون أقرب من عائلته.