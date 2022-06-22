أخبار برشلونة: بايرن واثق من بقاء ليفاندوفسكي .. ونيتو يرفض الرحيل

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الأربعاء 22 يونيو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

يقترب موعد انطلاق فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 22 يونيو 2022:

رغم كل الضغوطات التي يمارسها البولندي من أجل الرحيل، لا يزال ناديه بايرن ميونخ مصممًا على بقاء روبرت ليفاندوفسكي بين صفوفه.

ذلك ما أكدته صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء، والتي أوردت على لسان المدير الرياضي لبايرن، حسن صالح حميديتش بعض التصريحات المقتضبة بعد لقاء سري جمع بينه وبين ليفاندوفسكي في مايوركا حيث يقضي البولندي إجازته.

ويحاول ليفاندوفسكي الضغط على بايرن ميونخ من أجل بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

وقال حميديتش: "ليفاندوفسكي يملك عقدًا حتى 2023، ننتظر حتى 12 يوليو" في إشارة إلى تاريخ بدء فترة الإعداد للموسم الجديد بالنسبة لبايرن ميونخ في مدينته الرياضية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

حسب صحيفة "ذا أثليتيك" الإنجليزية، فإن نادي ليدز يونايتد رفض العرض الأول من نادي آرسنال من أجل التعاقد مع البرازيلي رافينيا.

آرسنال قدم العرض الأول للتعاقد مع البرازيلي مساء الثلاثاء، لكن العرض لم يكن كافيًا لطموح ليدز يونايتد، الذي رفض العرض على الفور.

ويعد رافينيا هدفًا من أبرز أهداف برشلونة في سوق الانتقالات، ويعد الذهاب إلى "كامب نو" هو الخيار المفضل بالنسبة إلى البرازيلي، لكن الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها "البلوجرانا" تعطل تحركه الرسمي نحو اللاعب.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن البرازيلي داني ألفيش يعيش حالة من الغموض حول مستقبله بعد تأكيد رحيله عن صفوف نادي برشلونة.

ويجب على ألفيش الآن أن يجد ناديًا جديدًا من أجل اللعب بشكل منتظم، إذا ما أراد اللعب مع منتخب البرازيل في كأس العالم 2022.

وارتبط ألفيش خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى بلد الوليد أو ريال مايوركا، لكن حتى الآن لم يجد جديد بشأن مستقبله.

أكدت صحيفة "سبورت" أن الحارس البرازيلي نيتو قرر الاستمرار في برشلونة خلال الفترة المقبلة، على الرغم من اهتمام نادي لاتسيو الإيطالي بالحصول على خدماته.

برشلونة كان يرغب جديًا في التخلص من نيتو خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل تقليص فاتورة الأجور.

لكن البرازيلي قرر الاستمرار مع برشلونة خلال الموسم المقبل، والرحيل مجانًا عن "البلوجرانا" في صيف 2023.