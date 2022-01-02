أخبار برشلونة: بالميراس يرفض كوتينيو .. وسيتي لن يتخلى عن مدافعه

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 2 يناير 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن نادي بالميراس، بطل آخر نسختين من كوبا ليبرتادوريس، قد تراجع عن التعاقد مع كوتينيو بعد استشارة أبيل فيريرا المدير الفني.

البرتغالي فيريرا، الذي فكر في الرحيل عن بالميراس بعد فوزه بلقب كوبا ليبرتادوريس، أغلق الباب أمام كوتينيو، رغم أنه سيكون تعزيزًا مهمًا قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية.

لمزيد من التفاصيل: لا أحد يريد كوتينيو .. حتى أندية البرازيل ترفض لاعب برشلونة !

صحيفة "Fichajes" الإسبانية أكدت أن برشلونة يتطلع إلى حسم صفقة التعاقد مع أندريا بيلوتي مهاجم نادي تورينو الإيطالي.

عقد بيلوتي مع تورينو ينتهي في الصيف المقبل، وسيكون برشلونة سعيدًا بالتعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي بالمجان في نهاية الموسم.

أكدت صحيفة "Fichajes" الإسبانية أن برشلونة سيضطر لدفع 50 مليون يورو من أجل التعاقد مع خوسيه جايا ظهير نادي فالنسيا.

ويبدو أن فالنسيا يرفض التفريط في قائده إلا إذا حصل على قيمة كبيرة مقابل ذلك، خاصة وأن "الخفافيش" يعاني ماديًا ويرغب في الاستفادة إذا ما قرر بيع نجوم الفريق.

وتعد القيمة التي يطلبها فالنسيا ضربة قوية لخطط برشلونة، خاصة وأن النادي الكتالوني ربما يتراجع عن الصفقة حاليًا بسبب وضعه الاقتصادي المعقد هو الآخر.

صحيفصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة تلقى صدمة قوية في سعيه للحصول على خدمات إيمريك لابورت مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر سيتي لا ينوي بأي حال بيع لابورت في يناير الجاري، حيث يعد لاعبًا محوريًا في خطط بيب جوارديولا خلال ما تبقى من الموسم.