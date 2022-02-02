أخبار برشلونة: أوباميانج ينضم رسميًا واهتمام بالتعاقد مع ديبالا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

في الصيف الماضي خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

بينما في الانتقالات الشتوية نجحت إدارة الفريق الكتالوني، في تدعيم صفوف الفريق بأربع لاعبين، وهم داني ألفيش، فيران توريس، أداما تراوري، بالإضافة إلى أوباميانج.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الصيفية القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022:

برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع أوباميانج

لابورتا واثق من اتفاق ديمبيلي مع فريق آخر

برشلونة يهتم بالتعاقد مع باولو ديبالا

ألفيش خارج قائمة برشلونة في الدوري الأوروبي

برشلونة يعلن رسميًا تعاقده مع أوباميانج

أعلن برشلونة، اليوم الأربعاء، عن التعاقد مع بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر، بعد نهاية سوق الانتقالات الشتوية بيومين.

وكان نادي آرسنال قد كشف بالأمس عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني بالتراضي، لينضم أوباميانج اليوم بشكل رسمي إلى برشلونة في صفقة انتقال حر.

ويعد اللاعب صاحب الـ 32 عامًا، هو رابع صفقات البلوجرانا في الانتقالات الشتوية، بعد ضم داني ألفيش في صفقة انتقال حر، فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري على سبيل الإعارة من وولفرهامبتون.

لابورتا واثق من اتفاق ديمبيلي مع فريق آخر

علمت مصادر موقع جول، أن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة واثق من اتفاق عثمان ديمبيلي لاعب الفريق، مع فريق آخر سينضم إليه بالمجان في الصيف المقبل.

وينتهي عقد اللاعب الفرنسي مع برشلونة، بنهاية الموسم الحالي ولم يتفق الطرفان حتى الآن على صيغة لتجديد العقد، ورفض اللاعب الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية وقرر الانتظار حتى نهاية عقده ليرحل بالمجان ويحصل على راتبه بالكامل.

برشلونة يهتم بالتعاقد مع باولو ديبالا

كشفت تقارير صحفية، رغبة برشلونة في التعاقد، مع باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن برشلونة يسعى لاستغلال توتر العلاقة بين اللاعب الأرجنتيني ويوفنتوس، ويحسم الصفقة لصالحه، ومن المنتظر أن يجلس وفد من الفريق الكتالوني، مع ممثل اللاعب قريبًا للاتفاق على كافة تفاصيل الصفقة.

ألفيش خارج قائمة برشلونة في الدوري الأوروبي

أعلن نادي تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة عن قائمة فريقه التي ستخوض منافسات الدوري الأوروبي، في شهر فبراير الحالي أمام نابولي الإيطالي في دور الـ 16.

وخرج الظهير البرازيلي من قائمة الفريق الكتالوني، بينما ظهر في القائمة الثلاثي الجديد، فيران توريس، أداما تراوري، وأوباميانج.