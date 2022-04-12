أخبار برشلونة: اهتمام بضم فيليكس .. وتحرك نحو مدافع آرسنال

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 12 أبريل 2022:

صحيفة "سبورت" الإسبانية كشفت أن برشلونة أحيا اهتمامه بالتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس مهاجم نادي أتلتيكو مدريد.

الصحفية الإسبانية كشفت أن برشلونة مستعد للتحرك من أجل فيليكس في الصيف المقبل، بعد أن كان على رادار "البلوجرانا" حتى قبل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد.

صحيفة "سبورت" كشفت أن برشلونة يستعد لتقديم عرض للحصول على خدمات الهولندي الشاب تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

سيمونز رحل عن برشلونة في صيف 2019 للانضمام إلى باريس سان جيرمان، لكن عقده في "حديقة الأمراء" ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويبدو برشلونة مستعدًا لتقديم عرض لاستعادة سيمونز من جديد، لكن اللاعب يملك حاليًا العديد من العروض المغرية.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن آرسنال الإنجليزي قرر مزاحمة برشلونة في سباق التعاقد مع البرتغالي روبين نيفيش نجم وسط وولفرهامبتون.

سباق التعاقد مع البرتغالي الدولي على أشده، خاصة مع تواجد مانشستر يونايتد أيضًا في الصورة.

وأشارت الصحفية الإنجليزية إلى أن وولفرهامبتون قد حدد بالفعل بديل نيفيش، حيث سيحاول التعاقد مع مارتيم نيتو لاعب بنفيكا البرتغالي.

صحيفة "سبورت" كشفت أن برشلونة مهتم بعدد من المدافعين في الفترة المقبلة، ومن بينهم البرازيلي جابرييل ماجاليايش مدافع نادي آرسنال.

المدافع البرازيلي يقدم أداءً رائعًا مع آرسنال في الموسم الحالي، وأصبح لاعبًا أساسيًا تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وكشفت الصحيفة الإسبانية عن إعجاب الإدارة الرياضية في برشلونة بأداء جابرييل، وإمكانية التحرك لضمه في الصيف المقبل.