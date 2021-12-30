أخبار برشلونة: انهيار مفاوضات تجديد ديمبيلي .. واقتراب موراتا

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021:

علم "جول" عن احتمالية إتمام صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس الإيطالي، تشهد انتقال ألفارو موراتا إلى ملعب "كامب نو" مع توجه الهولندي ممفيس ديباي إلى "السيدة العجوز".

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تعثرت مفاوضات التجديد بين عثمان ديمبيلي وبرشلونة مرة أخرى، بعد اجتماع كان يفترض أن يكون حاسمًا عُقد بين وكيل اللاعب، سيسوكو، وإدارة البرسا يوم الأربعاء ولم يسفر عن جديد يُذكر.

لمزيد من التفاصيل: مطالب مادية فلكية من ديمبيلي تتسبب في انهيار مفاوضات التجديد مع برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات أن برشلونة تواصل مع ممثلي السويسري دينيس زكريا لاعب وسط بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

وكشف مونشنجلادباخ أن زكريا قرر عدم تجديد عقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

ويتحرك برشلونة من أجل التعاقد مع السويسري الدولي على أمل ضمه بالمجان في نهاية الموسم.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع لايفن كورزاوا ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة مستعد لتقديم ثمانية ملايين يورو من أجل التعاقد مع ظهير باريس سان جيرمان في يناير المقبل.