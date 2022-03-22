أخبار برشلونة: انتهاء صفقة كيسييه .. وتحديد بديل ديمبيلي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022:

أكد الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو أن فرانك كيسييه نجم وسط نادي ميلان أنهى الفحص الطبي تمهيدًا للانتقال إلى صفوف نادي برشلونة.

وتوصل كيسييه إلى اتفاق شفهي مع برشلونة منذ عدة أيام للانتقال إلى "كامب نو" في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم.

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن كيسييه سيحصل على 6.5 مليون يورو في الموسم من برشلونة.

ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود الرسمية بين الطرفين في الأسابيع القليلة القادمة.

صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية كشفت أن آرسنال وليفربول دخلا على خط التعاقد مع كودي جاكبو نجم أيندهوفن الهولندي.

ويثير جاكبو اهتمام برشلونة منذ فترة، خاصة وأن الجناح الأيسر تمكن من تسجيل 16 هدفًا وتقديم 15 تمريرة حاسمة هذا الموسم.

تألق الجناح الهولندي جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبرى بطبيعة الحال، وقد يحتدم الصراع على خدماته في الصيف المقبل.

صحيفة "سبورت" كشفت أن برشلونة قرر البحث عن أندية تقبل باستعارة الثنائي ريكي بوتش وعبد الصمد الزلزولي في الموسم المقبل.

ويعيش بوتش والزلزولي حالة من عدم اليقين بشأن مستقبلهما في برشلونة، خاصة مع ترقب وصول عدد من النجوم إلى الفريق.

ولا يشارك بوتش أو الزلزولي بصورة منتظمة تحت قيادة تشافي هيرنانديز في الموسم الحالي، وهو ما يجلعهما زائدين عن حاجة مدرب "البلوجرانا".

حسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة قرر التمهل في عملية التعاقد مع إرلينج هالاند، وتركيز أنظاره على بديل الفرنسي عثمان ديمبيلي.

وأوضحت الصحيفة أن الأولوية أصبحت لضم اللاعب البرازيلي رافينيا من صفوف ليدز الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية. (طالع لمزيد من التفاصيل)