أخبار برشلونة: الكشف عن الفرق المهتمة بضم ديمبيلي ومانشستر سيتي يريد أراوخو

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

في الصيف الماضي خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

بينما في الانتقالات الشتوية نجحت إدارة الفريق الكتالوني، في تدعيم صفوف الفريق بأربع لاعبين، وهم داني ألفيش، فيران توريس، أداما تراوري، بالإضافة إلى أوباميانج.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الصيفية القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 3 فبراير 2022:

برشلونة يكشف عن الفرق المهتمة بضم ديمبيلي في صفقة انتقال حر

لابورتا يوضح موقف برشلونة من ضم هالاند

مانشستر سيتي يبدأ محاولاته لضم أراوخو

ضربة لدفاع برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

برشلونة يكشف عن الفرق المهتمة بضم ديمبيلي في صفقة انتقال حر

كشفت تقارير صحفية، عن الأندية المهتمة بالتعاقد مع عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الكتالوني.

وبحسب التقرير الذي ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن كل من يوفنتوس، ومانشستر يونايتد، يستهدفان التعاقد مع اللاعب الفرنسي في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع برشلونة.

لابورتا يوضح موقف برشلونة من ضم هالاند

تحدث جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن احتمالية تعاقد فريقه، مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ESPN" فإن برشلونة انسحب من صفقة هالاند، وانحصرت الصفقة بين مانشستر سيتي وريال مدريد.

مانشستر سيتي يبدأ محاولاته لضم أراوخو

أثار مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، الذعر داخل جنبات برشلونة بعد صورة جمعته بوكيل نجم النادي الكتالوني، رونالد أراوخو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن جوارديولا اجتمع اليوم مع وكيل أعمال أراخو في برشلونة، مما سبب حالة من القلق داخل جدران الفريق الكتالوني.

ضربة لدفاع برشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

تلقى دفاع برشلونة، ضربة قوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل في الدوري الإسباني، بإصابة أحد مدافعي الفريق في مران اليوم.

وبحسب البيان الذي نشره الفريق الكتالوني اليوم، فإن كليمون لونجليه تعرض إلى إصابة في الفخذ الأيسر أثناء خوضه مران الفريق الصباحي، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن غياب لونجليه قد يغيب لمدة شهر.