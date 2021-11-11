أخبار برشلونة: ألفيش لن يعود.. وتشافي يحدد قائمة طلباته

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021:

مصادر "جول" يمكنها أن تؤكد استحالة عودة البرازيلي داني ألفيش إلى برشلونة كلاعب حر خلال الفترة المقبلة.

ورغم الاجتماعات التي عقدها ألفيش مع إدارة برشلونة خلال الفترة الماضية، إلا أن الإدارة الرياضية في النادي الكتالوني لا ترى فائدة من عودة الظهير البرازيلي المخضرم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن تشافي هيرنانديز، المدير الفني الجديد لنادي برشلونة، قد حدد بالفعل طلباته في سوق الانتقالات.

وكشفت الصحيفة أن تشافي يرغب في الحصول على خدمات داني أولمو نجم لايبزيج الألماني، وفيران توريس جناح مانشستر سيتي الإنجليزي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن رامون بلانيس السكرتير الفني لنادي برشلونة قرر الاستقالة من منصبه.

بلانيس، الذي كان وراء تعاقد برشلونة مع لاعبين أمثال بيدري ورنالد أراوخو يرى أنه وصل إلى نهاية رحلته في النادي الكتالوني، ويبحث عن تحديات جديدة.

شبكة "espn" الرياضية كشفت أن برشلونة لن يتمكن من المناورة كثيرًا في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وأكدت أن برشلونة لا يملك سوى عشرة ملايين يورو فقط لإنفاقها في يناير، وهو ما يعني صعوبة تحرك "البلوجرانا" نحو أهدافه.