أخبار برشلونة: الصفقة الثالثة الشتوية حُسمت والرابعة تقترب!

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".



وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

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الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 28 يناير 2022

برشلونة يفكر في التعاقد مع أوباميانج

خوفا من فشل صفقة تاجليافيكو.. برشلونة يُحدد البديل

أداما تراوري في طريقه إلى برشلونة

برشلونة يطالب ديمبيلي بالرحيل

برشلونة يفكر في التعاقد مع أوباميانج

لا تريد إدارة برشلونة ترك أي فرصة ممكنة للتدعيم في يناير الحالي، والآن وضعت الخطة البديلة لفشل التعاقد مع ألفارو موراتا بالأيام المقبلة.

صحيفة "آس" أشارت إلى أن اسم بيير أوباميانج مطروح بشدة في الساعات الماضية كخطة بديلة حال فشل التعاقد مع موراتا.

خوفًا من فشل صفقة تاجليافيكو.. برشلونة يُحدد البديل

وضع مسؤولو برشلونة أعينهم نصب التعاقد مع ظهير أيسر جديد خلال الميركاتو الشتوي، واسم نيكولاس تاجليافيكو من أياكس هو الأوفر حظًا.

ولكن في ظل وجود ضبابية حول إمكانية وصول الدولي الأرجنتيني لكامب نو، بدأ المسؤولون الكتلان في التفكير بخيارات أخرى لتعويض جوردي ألبا.

هذا ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" والتي كشفت عن اهتمام برشلونة بالظهير الأيسر لبنفيكا أليخاندرو جريمالدو.

أداما تراوري في طريقه إلى برشلونة

صحيفة موندو كشفت أن البرتغالي جورج مينديش وكيل أعمال أداما تراوري عقد اجتماعًا مع إدارة برشلونة يوم الإثنين الماضي.

وتبدو فكرة شراء عقد أداما تراوري بشكل مباشر معقدة بالنظر إلى الوضع الاقتصادي لنادي برشلونة، ويمكن أن يكون نظام الإعارة مع خيار الشراء هو البديل الملائم.

تلك الفكرة أكدها الصحفي الإسباني جيرارد مورينو، الذي أكد احتمالية عودة أداما إلى برشلونة، لكن بعقد إعارة حتى نهاية الموسم، وأن النادي الكتالوني اقترب بالفعل من إغلاق العملية بشكل كامل.

برشلونة يطالب ديمبيلي بالرحيل

حسم تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، موقفه النهائي من بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي بصفوف الفريق.

واجتمع ديمبيلي ووكيل أعماله موسى سيسوكو مع تشافي وإدارة برشلونة، يوم، الخميس، ليتم الإعلان عن نتيجة هذا الاجتماع.

أكدت إذاعة "كادينا سير" أن اللاعب فهم من خلال هذا الاجتماع، أنه لن يلعب بقميص برشلونة مرة أخرى.