أخبار برشلونة: "البلوجرانا" يراقب محرز .. وتحركات مكثفة لدعم الدفاع

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الشتوية 2022، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا في الصيف "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو الصيفي أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الأحد 20 مارس 2022:

صحيفة "Fichajes" الإسبانية تؤكد أن برشلونة قرر الدخول في صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي من أجل الحصول على خدمات الجزائري رياض محرز نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وحسب التقرير، فإن محرز يفكر في الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف المقبل، وأن الأندية المذكورة سابقًا قررت الصراع للحصول على خدمات الدولي الجزائري.

يصر الأرجنتيني نيكولاس تاجليافيكو ظهير أياكس الهولندي على احتمالية انتقاله إلى برشلونة في الصيف المقبل.

المدافع الأرجنتيني قال في تصريحات لقناة "TNT Sport" الأرجنتينية عن اهتمام برشلونة: "الصفقة كانت معقدة على النادي في يناير، لكن أعتقد الآن أنه في يونيو ستكون الأمور أسهل".

يذكر أن الأرجنتيني قام بتغيير وكيل أعماله مؤخرًا، ولم يجدد عقده مع أياكس الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية كشفت أن برشلونة يفكر في احتمالية التعاقد مع البرازيلي دانيلو ظهير يوفنتوس الإيطالي في الصيف المقبل.

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن برشلونة مهتم للغاية بالحصول على خدمات الظهير المخضرم، لكن قيمة الصفقة قد تجعلها معقدة على برشلونة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن أتلتيكو مدريد قد عرضًا من أجل التعاقد مع سيرجي روبيرتو ظهير برشلونة.

أتلتيكو مدريد مصمم على التعاقد مع سيرجي روبيرتو في الصيف المقبل بالمجان، مع انتهاء عقده في "كامب نو".

ولم يلعب سيرجي روبيرتو بشكل مكثف في الموسم الحالي مع برشلونة، بسبب الإصابات وعدم الجاهزية، وشارك في 12 مباراة فقط في كافة المسابقات مسجلًا هدفين.