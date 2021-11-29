أخبار برشلونة: "البلوجرانا" يراقب مارسيال.. ومورينيو يريد ديباي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021:

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن برشلونة يأمل في إقناع مانشستر سيتي بإجراء صفقة تبادلية للحصول على خدمات فيران توريس.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يفكر في استخدام لاعبين أمثال سيرجينيو ديست، وفيليبي كوتينيو، وصامويل أومتيتي، لمحاولة استخدامهم في الصفقة التبادلية إلى جانب المال.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أصبح على رادار برشلونة.

برشلونة يرى في مارسيال البديل المحتمل للأرجنتيني سيرخيو أجويرو، والذي أصبحت مسيرته الكروية مهددة بسبب مشكلة في القلب.

ويعد مارسيال حاليًا خارج خطط مانشستر يونايتد، ويقترب من آخر عامين في عقده مع "الشياطين الحمر".

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة يرغب في أن يصبح وكيلًا حرًا.

ولم يتوصل برشلونة إلى اتفاق مع عثمان ديمبيلي لتجديد عقده مع الفريق، ويدرس خياراته الجديدة في مستقبله.

ورغم الإصابات المتكررة للجناح الفرنسي، إلا أن ديمبيلي لا يزال مصدر اهتمام للأندية الإنجليزية، مع رغبة نيوكاسل في الحصول على خدماته.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما الإيطالي يرغب في الحصول على الهولندي ممفيس ديباي مهاجم برشلونة.

ديباي انتقل إلى برشلونة من ليون الفرنسي في الصيف الماضي بصفقة مجانية، لكن "البلوجرانا" يفكر في بيعه الصيف المقبل، لمحاولة الحصول على تمويل للخروج من أزمة ديونه.

روما قد يحصل على خدمات ديباي مقابل 40 مليون يورو، حيث يأمل مورينيو في العودة للعمل مع المهاجم الهولندي بعد فترتهما سويًا في مانشستر يونايتد.