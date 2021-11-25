أخبار برشلونة: "البلوجرانا" يتحرك لضم مهاجم بازل.. وتمديد العقود يتواصل

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الخميس 25 نوفمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يرغب في ضم البرازيلي آرثر كابرال مهاجم نادي بازل السويسري.

وكشفت الصحيفة أن برشلونة يرغب في ضم كابرال في يناير المقبل، وقد دخل بالفعل في مفاوضات مع بازل لضم لاعب بالميراس السابق.

ويبارك البرتغالي ديكو نجم برشلونة السابق فكرة انتقال كابرال إلى "كامب نو" في الفترة المقبلة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة يجهز عرضًا جديدًا لمدافعه رونالد أراوخو، لضمان التوصل إلى اتفاق على تجديد عقده.

مدافع منتخب أوروجواي ترك انطباعًا جيدًا في أروقة "كامب نو" خلال الفترة الماضية، وقد يوقع على تمديد عقده خلال الأسابيع القادمة.

الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أكد أن برشلونة دخل المراحل الأخيرة في عملية تجديد عقد لاعب الوسط جافي.

وعقد برشلونة اجتماعًا إيجابيًا مع ممثلي اللاعب، وقدم "البلوجرانا" عقدًا بخمس سنوات للاعب الوسط الشاب يشهد زيادة تدريجية في الراتب.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن برشلونة حصل على دفعة قوية بشأن محاولته للتعاقد مع الألماني تيمو فيرنر مهاجم تشيلسي الإنجليزي.

الصحيفة الإسبانية أكدت أن تشيلسي مستعد لفتح المفاوضات مع برشلونة بشأن صفقة محتملة في يناير المقبل، تشهد توجه فيرنر إلى ملعب "كامب نو".

ومع وضع فيرنر غير المستقر في تشيلسي، فإن اللاعب يفكر بالفعل في تغيير الأجواء خلال الفترة المقبلة.