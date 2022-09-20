أخبار برشلونة: اقتراب أسينسيو .. ومفاجأة فابريجاس بشأن ميسي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، والمدافع الفرنسي جول كوندي، وأخيرًا الظهيران ماركوس ألونسو وهيكتور بيليرين.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للفترة القادمة.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022:

أكدت تقارير صحفية عن وجود رغبة حقيقية لدى نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب ماركو أسينسيو من صفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، مؤكدة لتقارير سابقة كانت أقل مصداقية في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة أن النادي يدرك أن الوضعية الرياضية لأسينسيو في صفوف ريال مدريد ليست مناسبة بالنسبة له في ظل عدد الدقائق القليلة التي يحصل عليها. (طالع التفاصيل)

أكد ممفيس ديباي نجم برشلونة في مقابلة مع النسخة الهولندية من شبكة "ESPN" أنه مستمتع بالفترة التي يقضيها في برشلونة حاليًا.

وقال: "في الصيف، حاولت أندية أخرى ضمي، لكن بعد التفكير في خياراتي قررت الاستمرار والقتال على فرصتي في برشلونة".

وأضاف: "أنا أحب المنافسة ولن أهرب منها أبدًا، أنا مستمتع بوقتي في برشلونة".

صحيفة "ميرور" الإنجليزية أكدت أن برشلونة دخل إلى قائمة الأندية المهتمة بالحصول على خدمات البرازيلي دوجلاس لويز نجم أستون فيلا الإنجليزي.

آرسنال حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، لكن أستون فيلا لم يقتنع بالعرض المقدم من "الجانرز".

فجر سيسك فابريجاس، نجم برشلونة السابق، وأحد أصدقاء ليونيل ميسي المقربين، مفاجأة مدوية بعد أن أكد أن عودة الأرجنتيني إلى "البلوجرانا" خيار قائم.

وقال فابريجاس في تصريحات مع محطة "راديو كتالونيا" الإذاعية: "لا أعرف ما إذا كان الأمر ممكنًا، قد يكون ذلك خيارًا إذا فتح برشلونة الأمر، ستكون هذه نهاية سعيدة وجميلة".