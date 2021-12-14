أخبار برشلونة: أديمي يرفض "البلوجرانا".. ومحاولة للتخلص من أومتيتي

أُسدِل الستار على سوق الانتقالات الصيفية 2021، والذي شهد ثورة كبيرة في برشلونة بسبب الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

فيما أقدم برشلونة على التعاقد مع ثلاثة لاعبين مجانًا "ممفيس ديباي وسيرخيو أجويرو وإريك جارسيا".

وفي آخر ساعات الميركاتو أقدمت إدارة لابورتا على خطوة جديدة بالتعاقد مع لوك دي يونج معارًا من إشبيلية، مع إعارة أنطوان جريزمان إلى أتلتيكو مدريد لمدة عامين.

الآن يوجد متسع اقتصادي بعض الشيء لدى إدارة برشلونة لإبرام صفقات في الميركاتو الشتوي، وبالفعل بدأت الصحف في الحديث عن المستقبل وما هي نوايا البرسا بالفترة المقبلة.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات لسوق الانتقالات الشتوية.

أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021:

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الألماني كريم أديمي مهاجم سالزبورج النمساوي يرفض فكرة الانتقال إلى برشلونة.

وفي الوقت الحالي، يرغب أديمي في اللعب لأحد الأندية الألمانية، حيث يعد بوروسيا دورتموند النادي الأقرب للتعاقد مع اللاعب.

وتمكن أديمي في الموسم الحالي من تسجيل 14 هدفًا في الدوري النمساوي، كما يتألق في منافسات دوري أبطال أوروبا.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن بنفيكا البرتغالي يراقب وضعية المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي في برشلونة.

ويرغب بنفيكا في التعاقد مع أومتيتي من أجل تعويض البرازيلي لوكاس فيرسيمو مدافع الفريق الذي تعرض لإصابة ستبعده عما تبقى من الموسم.

برشلونة بالتأكيد لن يمانع التخلص من أومتيتي في ظل راتبه الكبير، وعدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية أكدت أن بايرن ميونخ الألماني سيقدم عرضًا في الصيف المقبل للتعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة.

برشلونة سيكون منفتحًا على العروض التي تقدم للحارس الألماني الدولي، من أجل التخلص من راتبه الكبير من ناحية، ورغبة الحارس في العودة إلى بلده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن اجتماع جوان لابورتا رئيس برشلونة مع مينو رايولا وكيل اللاعبين لم يقتصر على الثنائي، حيث شهد أيضًا تواجد ماتيو أليماني مدير كرة القدم في برشلونة، وجوردي كرويف الذي اكتسب وزنًا في القيادة الرياضية لبرشلونة بعد رحيل رامون بلانيس.

الاجتماع جاء من أجل التعرف على الآلية التي سيتحرك بها برشلونة من أجل التعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني.

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