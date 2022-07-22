أخبار برشلونة: اتفاق مع مدافع بيلباو وديباي يقترب من فريقه القديم

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 22 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

ورغم الأزمة المالية والديون التي يعاني منها برشلونة، إلا أنه تمكن من إبرام أكثر من صفقة، بداية من ضم فرانك كيسييه وأندرياس كريستنسن، ثم البرازيلي رافينيا، وأخيرًا البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية 2022 نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

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في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 22 يوليو 2022:

برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مدافع بيلباو

ديباي يقترب من الانضمام إلى فريقه القديم

نيكو جونزاليس يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

برشلونة يدخل في مفاوضات مع فياريال لضم باو توريس

برشلونة يقترب من التوصل إلى اتفاق مع مدافع بيلباو

كشفت تقارير صحفية إلى اقتراب برشلونة، من حسم صفقة التعاقد مع مدافع أتلتيك بيلباو إينيجو مارتينيز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع المدافع صاحب الـ 31 عامًا للتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ديباي يقترب من الانضمام إلى فريقه القديم

كشفت تقارير صحفية، أن ممفيس ديباي، لاعب برشلونة اقترب من الرحيل عن صفوف برشلونة، خلال الفترة القادمة.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإسبانية، فإن مانشستر يونايتد، أظهر رغبته في التعاقد مع ديباي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيكو جونزاليس يتخذ قراراه النهائي بشأن مستقبله مع برشلونة

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نيكو جونزاليس، مدافع برشلونة، اتخذ قراراه النهائي، بشأن مستقبله مع الفريق الكتالوني، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رغبته في الرحيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" فإن جونزاليس، أكد أنه لم يعد يفكر في الرحيل عن الفريق الكتالوني، بعد جلسته مع المدرب تشافي هيرنانديز.

برشلونة يدخل في مفاوضات مع فياريال لضم باو توريس

أكدت تقارير صحفية، أن إدارة برشلونة، دخلت في مفاوضات مع فياريال، لبحث إمكانية التعاقد مع باو توريس، مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب برنامج " El Chiringuito" فإن فياريال لا يمانع رحيل مدافعه الإسباني، إلا بعد الحصول على 45 مليون يورو.