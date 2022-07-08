أخبار برشلونة: اتفاق مع كوندي ورحيل لونجليه بشكل رسمي

تعرف على أخبار برشلونة لسوق الانتقالات الجمعة 8 يوليو 2022، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للبلوجرانا في الميركاتو؟

تترقب جماهير نادي برشلونة الإسباني فترة الانتقالات الصيفية 2022، وذلك بعد الثورة الكبيرة التي قام بها "البلوجرانا" في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إثر الأزمة المالية الضخمة التي حاولت إدارة جوان لابورتا التعامل معها بشتى السبل.

وبعد أن خسر برشلونة خدمات نجمه التاريخي ليونيل ميسي في الصيف الماضي بعد فشل تجديد عقده بسبب الوضع الاقتصادي، فيما اضطر للتخلي عن عدد من اللاعبين الشباب سواء على سبيل الإعارة أو البيع لتحسين ميزانيته.

وحتى الآن لم يتمكن برشلونة من إتمام أي صفقة جديدة في فترة الانتقالات الصيفية، حيث تؤثر الأزمة المالية والديون التي تعاني منها النادي على تحركاته في السوق.

فيما شهدت فترة الانتقالات الشتوية نشاطًا كبيرًا من النادي الكتالوني، بداية من استعادة خدمات داني ألفيش في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى ضم فيران توريس من مانشستر سيتي، وأداما تراوري من وولفرهامبتون على سبيل الإعارة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج في صفقة انتقال حر.

سوق الانتقالات: صفقات الأندية الأوروبية في ميركاتو صيف 2021

في هذا الموضوع نستعرض معًا آخر الأنباء حول تحركات برشلونة في الميركاتو والاستعدادات للموسم المقبل.

أخبار برشلونة اليوم الجمعة 8 يوليو 2022:

كوندي يتفق مع إدارة برشلونة

برشلونة يعلن رحيل لونجليه إلى توتنهام بشكل رسمي

عثمان ديمبيلي يقترب من الدوري الإيطالي

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعب برشلونة

كوندي يتفق مع إدارة برشلونة

أوضحت "آس" أن جول كوندي يرحب بقبول عرض برشلونة لضمه خلال الصيف الحالي.

الدولي الفرنسي مدافع إشبيلية لا يمانع الانتقال لبرشلونة، ولكن بحسب التقرير، لن ينتظر كثيراً، وفي حال اتفاق ناديه مع أحد كبار القوم المهمين سيوافق.

برشلونة يعلن رحيل لونجليه إلى توتنهام بشكل رسمي

أعلن نادي توتنهام، تعاقده مع كليمون لونجليه، لاعب برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على سبيل الإعارة.

وانضم المدافع الفرنسي صاحب الـ 27 عامًا، إلى صفوف توتنهام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، بعد خروجه من حسابات برشلونة.

عثمان ديمبيلي يقترب من الدوري الإيطالي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب عثمان ديمبيلي، لاعب برشلونة، السابق الذي انتهى عقده مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الماضي، من الدوري الإيطالي.

وبحسب ما ذكرته الصحافة الإيطالية، فإن وكيل ديمبيلي، موسى سيسوكو، شوهد في ميلانو، برفقة مجموعة من الأشخاص الذين تجمعهم علاقة بوكلاء مقربين من إنتر ميلان.

باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعب برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة من قبل باريس سان جيرمان بالحصول على اللاعب إيناكي بينيا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن المدير الرياضي الجديد للنادي لويس كامبوس معجب للغاية باللاعب الكتالوني.