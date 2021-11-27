أخبار النصر اليوم | تاليسكا يُطالب الإعلام بالصمت، وسر الفوز على الأهلي

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب آخر أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تاليسكا يُطالب الإعلام بالصمت

أبدى تاليسكا نجم النصر سعادته البالغة بالفوز على الأهلي في الدوري السعودي واستعادة الفريق لنغمة الانتصارات بعد غيابها لـ4 مباريات.

النجم البرازيلي أشار إلى الروح القتالية التي لعب بها الفريق، بقوله "جميع اللاعبين لعبوا بحماس وروح قتالية كبيرة اليوم، رغبة الفريق في الفوز بالنقاط الثلاثة اليوم كان أقوى من أي شيء آخر".

تابع حول قرار النادي فسخ عقد حمدالله وقبول استقالة حسين عبد الغني "لا علاقة لي بتلك الأمور، تلك تفاصيل إدارية خاصة بالإدارة، أنا أقوم بعملي فقط".

وأتم "ما أريد تأكيده وإيضاحه هو عدم وجود أي مشاكل في النصر، نحتاج من الإعلام التوقف عن الحديث عن الفريق والمشاكل داخله، نعلم أن هذا الحديث ظهر بسبب النتائج الأخيرة، لكننا مجموعة جيدة ونعمل بجد ولا نريد سوى الدعم من الجميع والتزام الصمت من الإعلام تجاه الفريق".

مدرب النصر: شخصية الفريق كانت سر الفوز على الأهلي

أشاد مارسيلو سالازار المدرب المؤقت لفريق النصر بالروح التي لعب بها اللاعبون مباراة الأهلي يوم أمس، كما أكد أن شخصيتهم كانت حاضرة وساهمت في الانتصار الثمين.

النصر هزم الأهلي في جدة 2-1، وقد تحدث المدرب بعدها قائلًا "درسنا الأهلي جيدًا قبل المباراة وكنا نُدرك تمامًا صعوبة اللقاء خاصة أننا سنواجه خصمًا قويًا على ملعبه ووسط جماهيره".

تابع "الفوز دون شك يُمثل لنا أكثر من مجرد 3 نقاط، اللاعبون أظهروا شخصيتهم وجودتهم الفنية على الملعب أمام الأهلي، الفريق لديه لاعبين مميزين وقد كانت فرصتهم اليوم لإظهار قيمتهم الحقيقية، وقد فعلوا".

وأتم المدرب البرازيلي حديثه بالتأكيد على أنه لا يعلم مصيره مع الفريق، وإن كان سيبقى حتى نهاية الموسم الجاري أم سيتعاقد النادي مع مدير فني جديد.

النصر يُعادل الأهلي في عدد الانتصارات بينهما في دوري المحترفين

رفع النصر عدد انتصاراته على الأهلي ضمن دوري المحترفين السعودي الذي بدأ موسم 2008-2009 إلى 9، وذلك بفوزه 2-1 أمس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

الفريق العاصمي عادل بذلك عدد انتصارات الأهلي عليه في تاريخ دوري المحترفين، إذ أصبح يمتلك كلًا منهما 9 انتصارات، كما سيطر التعادل على الـ9 المتبقية.

المدرب الجديد للنصر يُثير الكثير من التساؤلات في الإعلام السعودي، وأحد الصحفيين يكشف عن هوية هذا المدرب.

الإعلامي المثير للجدل يتحدث عن ديربي الرياض ومستوى النصر، والناقد الرياضي "محمد العنزي" يرد عليه برد صادم وصارم.